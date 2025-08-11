Wirtschaft
Dax startet kaum verändert - Rekordhoch bleibt in Reichweite
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag kaum verändert in die neue Woche gestartet. Gegen 9:35 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 24.135 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. Zum Handelsstart standen die Papiere der Münchener Rück, von FMC und von Merck an der Spitze der Kursliste. Am Ende rangierten die Aktien von Rheinmetall, RWE und MTU.
"Beim Dax bleibt das Rekordhoch in Reichweite", sagte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Seit dem erneuten Überschreiten der Marke von 24.000 Punkten habe die Zahl der Käufer allerdings deutlich abgenommen. Für ein neues Rekordhoch brauche der deutsche Leitindex dringend neue, überzeugte Anleger.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1652 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8582 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,13 US-Dollar; das waren 46 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
"Beim Dax bleibt das Rekordhoch in Reichweite", sagte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Seit dem erneuten Überschreiten der Marke von 24.000 Punkten habe die Zahl der Käufer allerdings deutlich abgenommen. Für ein neues Rekordhoch brauche der deutsche Leitindex dringend neue, überzeugte Anleger.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1652 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8582 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,13 US-Dollar; das waren 46 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Münchener Rück. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ITelligent schrieb 08.08.25, 18:39
mitdiskutieren »
Ende Juni / Anfang Juli wurden kurzzeitig die 550 Euro nach unten erreicht, dann ging es wieder aufwärts. Bin kein Chart Analyst, denke aber die 550 sind eine starke psychologische Unterstützung. ...die 550 sollten halten, dann sehen wir bald wieder Kurse über 600 Euro...alles gut soweit.
Gustl24 schrieb 08.08.25, 12:04
mitdiskutieren »
Guter Wert aber ich werde erst unter 540€ zukaufen - das war beim letzten Mal so und wird auch wieder so sein…keine Eile vor dem Wochenende
yoni schrieb 08.04.25, 21:48
Bei 300 würde ich auch kaufen ....falls wir die nochmal sehen ...dann ist aber Weltuntergangsstimmung 😎mitdiskutieren »
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte