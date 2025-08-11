Puma am Jahrestief: Bullishe Chance mit (Turbo)-Calls

Nach den auf einer Roadshow präsentierten verbesserten Marketingmaßnahmen und der Auswahl richtiger Vertriebspartner und der Optimierung des Cashflows bekräftigten die Experten der Privatbank Berenberg mit einem Kursziel von 40 Euro ihre Kaufempfehlung für die Puma-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Puma-Aktie auf ihrem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 21 Euro erholen kann, wo sie zuletzt am 28.7.25 notierte.

Die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) entwickelte sich in den vergangenen 12 Monaten mit einem Minus von nahezu 50 Prozent wesentlich schwächer als die Aktien der anderen Sportartikelhersteller, wie beispielsweise Adidas oder Nike, die in diesem Zeitraum nur Kursverluste von 20 und 7 Prozent erlitten hatten. Nach ihrem Jahrestief vom 6.8.25 bei 17,60 Euro konnte sich die im MDAX gelistete Puma-Aktie zuletzt wieder auf 18,10 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 19 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis 19 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000MK4HZW9, wurde beim Puma-Aktienkurs von 18,10 Euro mit 0,165 – 0,171 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats ein Anstieg auf 21 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,533Euro (+93 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 15,346 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 15,346 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ1XPY2, wurde beim Puma-Kurs von 18,10 Euro mit 0,29 – 0,30 Euro taxiert.

Wenn die Puma-Aktie in nächster Zeit auf 21 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,56 Euro (+87 Prozent) erhöhen – sofern die Puma-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 14,124 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 14,124 Euro, BV 1, ISIN: DE000HT3DFX8, wurde beim Puma-Kurs von 18,10 Euro mit 4,13 – 4,16 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 21 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 6,87 Euro (+65 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.