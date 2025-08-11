Ölpreise geben nach - Gipfel in Alaska im Fokus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,12 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 53 Cent auf 63,35 Dollar.

Am Ölmarkt rückt das für kommenden Freitag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stärker in den Mittelpunkt des Interesses. Der Gipfel in Alaska dürfte für die Energiemärkte relevant sein, heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. "Ein aus Sicht Russlands positiver Ausgang dürfte auf dem Ölpreis lasten."