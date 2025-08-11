Staatsschuldenkrise in den USA? Nicht mit Donald Trump!

Bis zum Ende der Amtszeit Donald Trumps 2028 drohen den USA - u.a. über das neue Haushaltsgesetz - Staatsschulden von über 43 Bill. Dollar. Jede Sekunde kommen 60.000 Dollar hinzu. Betrug der Schuldenstand zur Wirtschaftsleistung bei Ronald Reagan noch 35 Prozent, sind es aktuell 122. Bei Fortsetzung des Schuldenmarschs könnte er in 10 Jahren sogar bei 170 liegen.

Setzt eine tickende Schuldenbombe Amerika langfristig der Gefahr einer fatalen Schuldenkrise aus? In der Tat, u.a. die Verdopplung der Staatsschulden seit 10 Jahren von gut 18 auf aktuell über 36 Bill. US-Dollar macht die internationalen Kapitalmärkte bereits nervös. Zur Risikoabwehr hat Trump neue unorthodoxe Werkzeuge auf den Weg gebracht. Werden sie wirken?

40 Jahre lang bis Anfang der 2020er-Jahre war der Zuwachs an Staatsverschuldung zu verkraften, da die Zinsen im gleichen Zeitraum stark gefallen sind. Seitdem steigen sie allerdings deutlich, was Zinsleistungen zu einem nicht mehr ignorierbaren Teil der Staatsausgaben macht.

Die US-Regierung muss jedes Quartal US-Staatspapiere für über 500 Mrd. Dollar verkaufen. Doch nimmt die Nachfrage internationaler Anleger ab, da die Schwellenländer ihre Währungsreserven „dedollarisieren“.

Steigen vor diesem Hintergrund die Renditen von US-Anleihen und/oder suchen sich Anleger alternative Anlageklassen wie Gold oder Kryptos, könnte der US-Schuldendienst längerfristig zu einer echten Herkulesaufgabe mit Potenzial zum Scheitern werden.

Die unkonventionellen Methoden Trumps, um die Schulden-Kuh vom Eis zu holen

Könnte Amerika seine Ausgaben strikter an den Einnahmen orientieren? Das ist so absurd wie Badeurlaub im Winter. Amerika hat Austerität längst verlernt und sie wirkt konjunkturrezessiv. Und würde Trump zur finanziellen Gesundung die Steuern umfänglich erhöhen, erlebte er bei den Zwischenwahlen 2026 sein blaues demokratisches Wunder.

Mit einem markanten Anstieg der Produktivität über Künstliche Intelligenz würden das Wirtschaftswachstum und damit die Steuereinnahmen sicherlich steigen und das Haushaltsdefizit sinken lassen. Diese Prozesse sind bereits angestoßen, doch wirken sie erst mit Verzögerung.

Daher greift Trump in die unorthodoxe Instrumentenkiste. Zunächst hat die amerikanische Bankenaufsicht die Kapitalvorschriften der Banken gelockert, die es ihnen zukünftig ermöglichen, deutlich mehr US-Staatsanleihen in ihren Bilanzen zu halten.