Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Target, Analog Devices, Geberit und Prosus
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Geberit, Halbjahreszahlen
13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
14:00 Uhr, Niederlande: Prosus, Hauptversammlung
USA: Target, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 7/25
01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 6/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 7/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelspreise 7/25
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 7/25
08:00 Uhr, Dänemark: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
09:30 Uhr, Schweden: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 20.08.2025
