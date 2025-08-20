    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeberit AktievorwärtsNachrichten zu Geberit

    Alle Analysten-Augen auf: Target, Analog Devices, Geberit und Prosus

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Sue Ogrocki - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: Geberit, Halbjahreszahlen
    13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
    14:00 Uhr, Niederlande: Prosus, Hauptversammlung
    USA: Target, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 7/25
    01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 6/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 7/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelspreise 7/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 7/25
    08:00 Uhr, Dänemark: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    09:30 Uhr, Schweden: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
    16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
    20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 20.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNExporte (Jahr)
    01:50JapanJPNSaisonbereinigte Handelsbilanz
    01:50JapanJPNGüter-Handelsbilanz Gesamt
    01:50JapanJPNImporte (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRVerbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelspreisindex (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRConsumer Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRKern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
    08:00DeutschlandDEUErzeugerpreisindex (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRPPI Core Output (YoY) n.s.a
    08:00DeutschlandDEUErzeugerpreisindex (Jahr)
    09:10Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    17:00USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    20:00USAUSAFOMC Protokoll
    21:00USAUSAFOMC Mitglied Bostic Rede
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    11:00 WebinarTradersClub24 GmbH: 💥Trader KickOff: Mit minimalem Zeitaufwand erfolgreich Traden👨‍🏫
    12:00 WebinarHSBC: HSBC Daily Trading Live
    16:00 WebinarWH SelfInvest: Volumen Trading Live mit der ATAS Handels-Plattform
    21.08. 07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    alle Webinare anzeigen »

