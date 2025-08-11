Börsenstart Europa - 11.08. - MDAX schwach -0,56 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:48) bei 31.332,61 PKT und fällt um -0,56 %. Top-Werte: LEG Immobilien +0,90 %, Delivery Hero +0,89 %, TAG Immobilien +0,44 % Flop-Werte: RENK Group -3,86 %, Nordex -3,21 %, Carl Zeiss Meditec -2,46 %

Der DAX steht aktuell (09:59:45) bei 24.100,16 PKT und fällt um -0,52 %. Top-Werte: Münchener Rück +1,59 %, Volkswagen (VW) Vz +1,14 %, Zalando +1,05 % Flop-Werte: Rheinmetall -5,17 %, RWE -1,99 %, MTU Aero Engines -1,74 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (09:59:48) bei 3.775,23 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +0,81 %, Sartorius Vz. +0,73 %, freenet +0,29 %

Flop-Werte: Nordex -3,21 %, Formycon -3,05 %, SUESS MicroTec -2,81 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.341,74 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: Münchener Rück +1,59 %, Adyen Parts Sociales +1,44 %, Volkswagen (VW) Vz +1,14 %

Flop-Werte: Rheinmetall -5,17 %, SAFRAN -2,13 %, Siemens -1,55 %

Der ATX steht bei 4.715,78 PKT und verliert bisher -0,42 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +1,52 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,19 %, Telekom Austria +1,14 %

Flop-Werte: DO & CO -1,29 %, Verbund Akt.(A) -1,08 %, Mayr-Melnhof Karton -0,91 %

Der SMI bewegt sich bei 11.926,36 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: Novartis +1,75 %, Sonova Holding +0,92 %, Swisscom +0,49 %

Flop-Werte: ABB -1,15 %, Sika -0,97 %, CIE Financiere Richemont -0,60 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.727,57 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin +0,64 %, Renault +0,60 %, Pernod Ricard +0,43 %

Flop-Werte: Teleperformance -3,57 %, SAFRAN -2,13 %, Schneider Electric -1,20 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.604,23 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: AstraZeneca +0,87 %, Getinge (B) +0,63 %, Essity Registered (B) +0,62 %

Flop-Werte: ABB -1,15 %, Sandvik -1,00 %, Alfa Laval -0,85 %