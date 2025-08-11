RBC hebt Ziel für Hugo Boss auf 45 Euro - 'Outperform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 41,22 auf Tradegate (11. August 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +1,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,90 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 69,00EUR was eine Bandbreite von -7,81 %/+67,39 % bedeutet.