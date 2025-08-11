ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Hugo Boss auf 45 Euro - 'Outperform'
- RBC hebt Kursziel für Hugo Boss auf 45 Euro an
- Einstufung bleibt bei "Outperform" für das Unternehmen
- Gute Q2-Ergebnisse und Disziplin bei Kapitalausgaben
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe jüngst gute Ergebnisse veröffentlicht, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten verbessert und bei den Kapitalausgaben zeige das Unternehmen Disziplin./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 41,22 auf Tradegate (11. August 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +1,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,90 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 69,00EUR was eine Bandbreite von -7,81 %/+67,39 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 45 Euro
Da Frasers zahlreiche Optionen hält/verkauft hat und nicht von Dividenden profitiert, sind die gemachten Äußerungen wenig überraschend und entsprechen einfach den ökonomischen Interessen von Frasers. Mit Strategie für Boss hat das nichts zu tun.