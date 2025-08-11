    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 35,40 auf 36,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Günstige Steuereffekte hätten zudem dafür gesorgt, dass der Experte die Barmittel aus dem operativen Geschäft für 2026 und 2027 um vier Prozent höher einschätzt./rob/bek/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 17:55 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 29,86EUR auf Tradegate (11. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Polo Tang
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 36,10
    Kursziel alt: 35,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,10, was eine Steigerung von +20,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 35,40 auf 36,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden …