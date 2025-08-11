UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 35,40 auf 36,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Günstige Steuereffekte hätten zudem dafür gesorgt, dass der Experte die Barmittel aus dem operativen Geschäft für 2026 und 2027 um vier Prozent höher einschätzt./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 17:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 29,86EUR auf Tradegate (11. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,10

Kursziel alt: 35,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

