HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft ECKERT & ZIEGLER auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da das Gewinnwachstum des Unternehmens nachlassen könnte, erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktien wenig attraktiv, schrieb Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 58,10EUR auf Tradegate (11. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
