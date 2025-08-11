HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft ECKERT & ZIEGLER auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da das Gewinnwachstum des Unternehmens nachlassen könnte, erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktien wenig attraktiv, schrieb Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 58,10EUR auf Tradegate (11. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.