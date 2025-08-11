    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft ECKERT & ZIEGLER auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da das Gewinnwachstum des Unternehmens nachlassen könnte, erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktien wenig attraktiv, schrieb Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
    Analyst: Alexander Galitsa
    Analysiertes Unternehmen: ECKERT & ZIEGLER
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 65
    Kursziel alt: 70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



