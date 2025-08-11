HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Ströer auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Ströer vor Zahlen von 75 auf 71 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts recht hoher Vorjahreswerte dürfte der Außenwerbespezialist eher durchwachsene Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen, schrieb Simon Keller in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr sollte aber besser laufen als das erste./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 47,05EUR auf Tradegate (11. August 2025, 09:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
Analyst: Simon Keller
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
