UBS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen von 162 auf 154 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Diese seien unsauber gewesen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Einmaleffekte hätten eine fundamental ansonsten sehr solide Entwicklung überschattet. Die Elektroniksparte des Pharma- und Elektronikkonzerns habe mit Abschreibungen und Rückstellungen am meisten geschwächelt./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 109,5EUR auf Tradegate (11. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 154

Kursziel alt: 162

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 154,00 € , was eine Steigerung von +40,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer