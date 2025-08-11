UBS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen von 162 auf 154 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Diese seien unsauber gewesen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Einmaleffekte hätten eine fundamental ansonsten sehr solide Entwicklung überschattet. Die Elektroniksparte des Pharma- und Elektronikkonzerns habe mit Abschreibungen und Rückstellungen am meisten geschwächelt./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 109,5EUR auf Tradegate (11. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 154
Kursziel alt: 162
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
