Tourismus in Deutschland im Juni 2025
3,8 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr / Zahl der Übernachtungen steigt im 1. Halbjahr 2025 auf neuen Rekordwert
WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, Juni 2025
50,5 Millionen
+3,8 % zum Juni 2024
Im Juni 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 50,5 Millionen
Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 3,8 % mehr als im
Juni 2024.
Übernachtungen von Gästen aus dem Inland im Juni 2025 deutlich über
Vorjahresniveau
Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juni 2025
gegenüber Juni 2024 um 7,4 % auf 42,8 Millionen zu. Ein Grund für den Anstieg
dürften die Pfingstferien in einigen Bundesländern sein, die 2025 überwiegend im
Juni lagen und 2024 im Mai gelegen hatten. Demgegenüber sank die Zahl der
Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland im Vorjahresvergleich um 12,7 % auf
7,6 Millionen. Letzteres dürfte daran liegen, dass im Juni 2024 die
Fußball-Europameisterschaft in Deutschland außergewöhnlich viele ausländische
Touristinnen und Touristen angezogen hatte.
1. Halbjahr 2025: Übernachtungszahl leicht über Rekordniveau des Vorjahres
Im gesamten 1. Halbjahr 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe 223,3 Millionen
Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl leicht (+0,1 %) über
dem bisherigen Höchstwert von 223,1 Millionen im 1. Halbjahr 2024. Der Anstieg
auf ein neues Rekordniveau für eine erste Jahreshälfte ist auf die
Übernachtungen inländischer Gäste zurückzuführen: Die Zahl der Übernachtungen
von Gästen aus dem Inland stieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 0,8 % auf 187,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland
sank die Übernachtungszahl dagegen um 3,2 % auf 36,4 Millionen.
Methodische Hinweise:
Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und
Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze
und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn
Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.
Weitere Informationen:
Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende August 2025 im Statistischen
Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im
Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Tourismus
Telefon: +49 611 75 4851
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6093892
OTS: Statistisches Bundesamt
