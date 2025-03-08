3,8 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr / Zahl der Übernachtungen steigt im 1. Halbjahr 2025 auf neuen Rekordwert

WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, Juni 2025



50,5 Millionen



+3,8 % zum Juni 2024



Im Juni 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 50,5 Millionen

Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 3,8 % mehr als im

Juni 2024.



Übernachtungen von Gästen aus dem Inland im Juni 2025 deutlich über

Vorjahresniveau





Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juni 2025

gegenüber Juni 2024 um 7,4 % auf 42,8 Millionen zu. Ein Grund für den Anstieg

dürften die Pfingstferien in einigen Bundesländern sein, die 2025 überwiegend im

Juni lagen und 2024 im Mai gelegen hatten. Demgegenüber sank die Zahl der

Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland im Vorjahresvergleich um 12,7 % auf

7,6 Millionen. Letzteres dürfte daran liegen, dass im Juni 2024 die

Fußball-Europameisterschaft in Deutschland außergewöhnlich viele ausländische

Touristinnen und Touristen angezogen hatte.



1. Halbjahr 2025: Übernachtungszahl leicht über Rekordniveau des Vorjahres



Im gesamten 1. Halbjahr 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe 223,3 Millionen

Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl leicht (+0,1 %) über

dem bisherigen Höchstwert von 223,1 Millionen im 1. Halbjahr 2024. Der Anstieg

auf ein neues Rekordniveau für eine erste Jahreshälfte ist auf die

Übernachtungen inländischer Gäste zurückzuführen: Die Zahl der Übernachtungen

von Gästen aus dem Inland stieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um 0,8 % auf 187,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland

sank die Übernachtungszahl dagegen um 3,2 % auf 36,4 Millionen.



Methodische Hinweise:



Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und

Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze

und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn

Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.



