    3,8 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr / Zahl der Übernachtungen steigt im 1. Halbjahr 2025 auf neuen Rekordwert

    WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, Juni 2025

    50,5 Millionen

    +3,8 % zum Juni 2024

    Im Juni 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 50,5 Millionen
    Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 3,8 % mehr als im
    Juni 2024.

    Übernachtungen von Gästen aus dem Inland im Juni 2025 deutlich über
    Vorjahresniveau

    Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juni 2025
    gegenüber Juni 2024 um 7,4 % auf 42,8 Millionen zu. Ein Grund für den Anstieg
    dürften die Pfingstferien in einigen Bundesländern sein, die 2025 überwiegend im
    Juni lagen und 2024 im Mai gelegen hatten. Demgegenüber sank die Zahl der
    Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland im Vorjahresvergleich um 12,7 % auf
    7,6 Millionen. Letzteres dürfte daran liegen, dass im Juni 2024 die
    Fußball-Europameisterschaft in Deutschland außergewöhnlich viele ausländische
    Touristinnen und Touristen angezogen hatte.

    1. Halbjahr 2025: Übernachtungszahl leicht über Rekordniveau des Vorjahres

    Im gesamten 1. Halbjahr 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe 223,3 Millionen
    Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl leicht (+0,1 %) über
    dem bisherigen Höchstwert von 223,1 Millionen im 1. Halbjahr 2024. Der Anstieg
    auf ein neues Rekordniveau für eine erste Jahreshälfte ist auf die
    Übernachtungen inländischer Gäste zurückzuführen: Die Zahl der Übernachtungen
    von Gästen aus dem Inland stieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem
    Vorjahreszeitraum um 0,8 % auf 187,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland
    sank die Übernachtungszahl dagegen um 3,2 % auf 36,4 Millionen.

    Methodische Hinweise:

    Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und
    Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze
    und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn
    Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende August 2025 im Statistischen
    Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im
    Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

