Immer mehr junge Mädchen werden wegen Essstörungen stationär behandelt

- Zahl 10- bis 17-jährigen Patientinnen mit entsprechender Diagnose binnen 20

Jahren verdoppelt

- Insgesamt dagegen leichter Rückgang der Behandlungsfälle auf 12 100 im Jahr

2023

- 93 % der wegen Essstörungen in der Klinik Behandelten waren Frauen



Immer mehr Mädchen und junge Frauen werden wegen Essstörungen stationär im

Krankenhaus behandelt. Die Zahl der Behandlungen von 10- bis 17-Jährigen hat

sich binnen 20 Jahren verdoppelt: Von 3 000 Patientinnen im Jahr 2003 auf 6 000

im Jahr 2023, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Insgesamt hat

sich die Zahl der Behandlungen wegen Essstörungen im längerfristigen Vergleich

dagegen wenig verändert: Im Jahr 2023 wurden hierzulande rund 12 100

Patientinnen und Patienten deswegen im Krankenhaus behandelt. Das waren weniger

als 20 Jahre zuvor (2003: 12 600 Fälle), aber mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019

mit rund 10 600 Fällen. Entsprechend machten Mädchen und junge Frauen im Alter

von 10 bis 17 Jahren im Jahr 2023 knapp die Hälfte (49,3 %) aller stationär

wegen Essstörungen behandelten Patientinnen und Patienten aus. 20 Jahre zuvor

lag deren Anteil noch bei knapp einem Viertel (23,4 %).





Unter den Essstörungen wurde 2023 am häufigsten Magersucht (Anorexia Nervosa)

behandelt, die in gut drei Viertel der Behandlungsfälle (76,0 % oder 9 200

Patientinnen und Patienten) diagnostiziert wurde. Danach folgte Bulimie

(Ess-Brechsucht) mit 11,1 % (1 300 Behandlungsfälle).



93 % der wegen Essstörungen im Krankenhaus Behandelten waren Frauen



Frauen werden deutlich häufiger aufgrund einer Essstörung im Krankenhaus

behandelt als Männer: 11 300 oder 93,3 % der mit dieser Diagnose im Jahr 2023

Behandelten waren Frauen. 2003 waren es rund 11 000 Patientinnen mit einem

Anteil von 87,6 %.



Dagegen waren lediglich rund 820 Männer im Jahr 2023 aufgrund von Essstörungen

stationär in Behandlung. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren gesunken: 2003

war sie mit 1 560 Behandlungsfällen fast doppelt so hoch.



Insgesamt werden besonders häufig jüngere Menschen wegen Essstörungen behandelt:

Mehr als die Hälfte (52,8 %) der Patientinnen und Patienten mit einer solchen

Diagnose waren 2023 jünger als 18 Jahre. Mehr als ein Viertel (28,1 %) war in

der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahre, weitere 12,7 % waren zwischen 30 und 49

Jahren alt. Nur 6,3 % der Behandelten waren 50 Jahre und älter.



Behandlungsdauer bei Essstörungen überdurchschnittlich lang



Patientinnen und Patienten müssen wegen einer Essstörung deutlich länger im

Krankenhaus behandelt werden als im Durchschnitt aller Erkrankungen. 53,2 Tage

dauerte eine Behandlung bei einer Essstörung im Jahr 2023 durchschnittlich - das

war der höchste Wert seit 2003. Zum Vergleich: Ein stationärer

Krankenhausaufenthalt dauerte im Jahr 2023 durchschnittlich 7,2 Tage.



Essstörungen 2023 in 78 Fällen die Todesursache



Im Jahr 2023 starben hierzulande 78 Menschen aufgrund von Essstörungen. Die Zahl

der Todesfälle unterliegt im langfristigen Vergleich hohen jährlichen

Schwankungen. Der Höchstwert der vergangenen 20 Jahre lag im Jahr 2008, als 100

Menschen an den Folgen von Essstörungen gestorben sind. Der niedrigste Wert war

2004 mit 36 Todesfällen.



Methodische Hinweise:



Bei den Daten aus der Krankenhausstatistik handelt es sich jeweils um die Zahl

der stationären Behandlungsfälle. Mehrfachzählungen einer Person sind möglich,

falls diese im jeweiligen Berichtsjahr aufgrund der gleichen Hauptdiagnose

mehrfach stationär behandelt wurde. Essstörungen fallen unter die

ICD-10-Diagnose F50.



