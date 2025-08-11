    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Immer mehr junge Mädchen werden wegen Essstörungen stationär behandelt

    WIESBADEN (ots) -

    - Zahl 10- bis 17-jährigen Patientinnen mit entsprechender Diagnose binnen 20
    Jahren verdoppelt
    - Insgesamt dagegen leichter Rückgang der Behandlungsfälle auf 12 100 im Jahr
    2023
    - 93 % der wegen Essstörungen in der Klinik Behandelten waren Frauen

    Immer mehr Mädchen und junge Frauen werden wegen Essstörungen stationär im
    Krankenhaus behandelt. Die Zahl der Behandlungen von 10- bis 17-Jährigen hat
    sich binnen 20 Jahren verdoppelt: Von 3 000 Patientinnen im Jahr 2003 auf 6 000
    im Jahr 2023, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Insgesamt hat
    sich die Zahl der Behandlungen wegen Essstörungen im längerfristigen Vergleich
    dagegen wenig verändert: Im Jahr 2023 wurden hierzulande rund 12 100
    Patientinnen und Patienten deswegen im Krankenhaus behandelt. Das waren weniger
    als 20 Jahre zuvor (2003: 12 600 Fälle), aber mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019
    mit rund 10 600 Fällen. Entsprechend machten Mädchen und junge Frauen im Alter
    von 10 bis 17 Jahren im Jahr 2023 knapp die Hälfte (49,3 %) aller stationär
    wegen Essstörungen behandelten Patientinnen und Patienten aus. 20 Jahre zuvor
    lag deren Anteil noch bei knapp einem Viertel (23,4 %).

    Unter den Essstörungen wurde 2023 am häufigsten Magersucht (Anorexia Nervosa)
    behandelt, die in gut drei Viertel der Behandlungsfälle (76,0 % oder 9 200
    Patientinnen und Patienten) diagnostiziert wurde. Danach folgte Bulimie
    (Ess-Brechsucht) mit 11,1 % (1 300 Behandlungsfälle).

    93 % der wegen Essstörungen im Krankenhaus Behandelten waren Frauen

    Frauen werden deutlich häufiger aufgrund einer Essstörung im Krankenhaus
    behandelt als Männer: 11 300 oder 93,3 % der mit dieser Diagnose im Jahr 2023
    Behandelten waren Frauen. 2003 waren es rund 11 000 Patientinnen mit einem
    Anteil von 87,6 %.

    Dagegen waren lediglich rund 820 Männer im Jahr 2023 aufgrund von Essstörungen
    stationär in Behandlung. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren gesunken: 2003
    war sie mit 1 560 Behandlungsfällen fast doppelt so hoch.

    Insgesamt werden besonders häufig jüngere Menschen wegen Essstörungen behandelt:
    Mehr als die Hälfte (52,8 %) der Patientinnen und Patienten mit einer solchen
    Diagnose waren 2023 jünger als 18 Jahre. Mehr als ein Viertel (28,1 %) war in
    der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahre, weitere 12,7 % waren zwischen 30 und 49
    Jahren alt. Nur 6,3 % der Behandelten waren 50 Jahre und älter.

    Behandlungsdauer bei Essstörungen überdurchschnittlich lang

    Patientinnen und Patienten müssen wegen einer Essstörung deutlich länger im
    Krankenhaus behandelt werden als im Durchschnitt aller Erkrankungen. 53,2 Tage
    dauerte eine Behandlung bei einer Essstörung im Jahr 2023 durchschnittlich - das
    war der höchste Wert seit 2003. Zum Vergleich: Ein stationärer
    Krankenhausaufenthalt dauerte im Jahr 2023 durchschnittlich 7,2 Tage.

    Essstörungen 2023 in 78 Fällen die Todesursache

    Im Jahr 2023 starben hierzulande 78 Menschen aufgrund von Essstörungen. Die Zahl
    der Todesfälle unterliegt im langfristigen Vergleich hohen jährlichen
    Schwankungen. Der Höchstwert der vergangenen 20 Jahre lag im Jahr 2008, als 100
    Menschen an den Folgen von Essstörungen gestorben sind. Der niedrigste Wert war
    2004 mit 36 Todesfällen.

    Methodische Hinweise:

    Bei den Daten aus der Krankenhausstatistik handelt es sich jeweils um die Zahl
    der stationären Behandlungsfälle. Mehrfachzählungen einer Person sind möglich,
    falls diese im jeweiligen Berichtsjahr aufgrund der gleichen Hauptdiagnose
    mehrfach stationär behandelt wurde. Essstörungen fallen unter die
    ICD-10-Diagnose F50.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Pressestelle
    Telefon: +49 611 75 3444
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6093894
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Immer mehr junge Mädchen werden wegen Essstörungen stationär behandelt - Zahl 10- bis 17-jährigen Patientinnen mit entsprechender Diagnose binnen 20 Jahren verdoppelt - Insgesamt dagegen leichter Rückgang der Behandlungsfälle auf 12 100 im Jahr 2023 - 93 % der wegen Essstörungen in der Klinik Behandelten waren …