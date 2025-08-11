SK Hynix prognostiziert starkes Wachstum im KI-Speichermarkt!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSK hynix AktievorwärtsNachrichten zu SK hynix

    SK Hynix rechnet mit einem rasanten KI-Speicherboom und erwartet bis 2030 ein jährliches Wachstum um 30 Prozent!

    Foto: Seung-il Ryu - NurPhoto

    Der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix rechnet mit einem massiven Wachstum im Markt für High-Bandwidth Memory (HBM), einer spezialisierten Speicherchip-Technologie, die vor allem in Künstliche-Intelligenz-Anwendungen (KI) zum Einsatz kommt. Laut Choi Joon-yong, Leiter der HBM-Geschäftsplanung bei SK Hynix, soll das Marktvolumen bis 2030 jährlich um rund 30 Prozent zulegen und dann mehrere zehn Milliarden US-Dollar erreichen.

    "Die Nachfrage nach KI von Endkunden ist sehr stabil und stark", sagte Choi im Gespräch mit Reuters. Die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur seitens Technologiekonzernen wie Amazon, Microsoft und Alphabet könnten künftig sogar nach oben revidiert werden – ein klarer Nachfrageimpuls für HBM.

    HBM: Strategischer Wendepunkt im Speicherchip-Sektor

    HBM, eine Form des DRAM, wurde erstmals 2013 produziert und zeichnet sich durch vertikal gestapelte Chips aus, die Platz sparen und den Energieverbrauch senken. Die Technologie ist optimiert für die Verarbeitung großer Datenmengen, wie sie komplexe KI-Modelle erzeugen.

    Aktuell dominiert SK Hynix den Markt und beliefert vor allem Nvidia, während Samsung Electronics und Micron Technology kleinere Marktanteile halten. Die neueste Generation HBM4 enthält eine kundenspezifische Logikschicht ("Base Die"), die Speicherverwaltung unterstützt – und den Austausch durch Konkurrenzprodukte erschwert.

    Ein wichtiger Wachstumstreiber könnte laut Choi die zunehmende Nachfrage nach maßgeschneiderten Speicherlösungen sein. Bisher erhalten vor allem Großkunden wie Nvidia individuell angepasste HBM-Varianten, während kleinere Kunden Standardprodukte nutzen. "Jeder Kunde hat andere Vorlieben – sei es in Bezug auf Leistung oder Energieverbrauch", so Choi.

     

    Preisdruck trotz hoher Nachfrage

    Trotz des positiven Ausblicks mahnen Marktteilnehmer zur Vorsicht: Samsung warnte jüngst, dass das Angebot der aktuellen HBM3E-Generation kurzfristig über der Nachfrage liegen könnte – mit entsprechendem Druck auf die Preise. Choi zeigte sich unbeeindruckt: "Wir sind zuversichtlich, unseren Kunden das richtige, wettbewerbsfähige Produkt anbieten zu können."

    Politische Risiken: Drohende US-Zölle

    Ein Unsicherheitsfaktor könnte die Handelspolitik sein. US-Präsident Donald Trump kündigte an, einen Importzoll von rund 100 Prozent auf Halbleiter aus Ländern zu erheben, die nicht in den USA produzieren oder dort Produktionspläne haben. 

    Südkoreas Handelsgesandter Yeo Han-koo stellte klar, dass Samsung und SK Hynix von einem solchen Zoll nicht betroffen wären. Beide Konzerne investieren in US-Produktionsstätten – Samsung betreibt Werke in Austin und Taylor (Texas), SK Hynix plant ein hochmodernes Chip-Packaging-Werk und ein KI-Forschungszentrum in Indiana.

    Marktreaktion und Kursentwicklung

    An der Börse reagierten Anleger positiv: Die Aktie von SK Hynix stieg am Montagvormittag um bis zu 3,5 Prozent auf 162 US-Dollar (Stand: 10:00 Uhr MESZ). Der südkoreanische Leitindex KOSPI legte um 0,1 Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat SK Hynix 52,4 Prozent an Wert gewonnen und damit sowohl den KOSPI (+33,9 Prozent) als auch Samsung Electronics (+33,7 Prozent) und Micron (+41,3 Prozent) übertroffen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    3 im Artikel enthaltene Werte
