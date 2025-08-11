Trump: Export-Zölle für Nvidia - Gold und Putin!

Laut einem Bericht der "Financial Times" zahlen Nvidia und AMD 15% ihrer Umsätze an die Trump-Regierung dafür, wenn sie weiter Chips für China verkaufen können - damit haben wir erstmals Export-Zölle, und das noch gegen einzelne Firmen wie eben Nvidia und AMD (beides ist verfassungsrechtlich mehr als zweifelhaft!). Gleichzeitig betonen regierungsnahe Medien in China, dass Nvidia-Chips ein Sicherheits-Risiko darstellen würden - mit anderen Worten: man fordert also faktisch chinesische Firmen auf, keine Nvidia-Chips mehr zu kaufen! In dieser Woche wichtige Ereignisse: erstens das Treffen Trump-Putin in Alaska am Freitag. Für die Märkte aber vielleicht noch wichtiger sind die morgigen US-Inflations-Daten - dazu will das Weiße Haus klarstellen, wie es in Sachen Goldbarren-Importe und Zölle wirklich aussieht..

1. Nvidia und AMD dürfen nach China verkaufen – für 15 % Umsatzgebühr an US-Regierung

2. Goldpreis unter Druck – Neue Zölle schüren Unsicherheit

