    Videoausblick

    Trump: Export-Zölle für Nvidia - Gold und Putin!

    Laut einem Bericht der "Financial Times" zahlen Nvidia und AMD 15% ihrer Umsätze an die Trump-Regierung dafür, wenn sie weiter Chips für China verkaufen können - damit haben wir erstmals Export-Zölle

    Laut einem Bericht der "Financial Times" zahlen Nvidia und AMD 15% ihrer Umsätze an die Trump-Regierung dafür, wenn sie weiter Chips für China verkaufen können - damit haben wir erstmals Export-Zölle, und das noch gegen einzelne Firmen wie eben Nvidia und AMD (beides ist verfassungsrechtlich mehr als zweifelhaft!). Gleichzeitig betonen regierungsnahe Medien in China, dass Nvidia-Chips ein Sicherheits-Risiko darstellen würden - mit anderen Worten: man fordert also faktisch chinesische Firmen auf, keine Nvidia-Chips mehr zu kaufen! In dieser Woche wichtige Ereignisse: erstens das Treffen Trump-Putin in Alaska am Freitag. Für die Märkte aber vielleicht noch wichtiger sind die morgigen US-Inflations-Daten - dazu will das Weiße Haus klarstellen, wie es in Sachen Goldbarren-Importe und Zölle wirklich aussieht..

    Hinweise aus Video:

    1. Nvidia und AMD dürfen nach China verkaufen – für 15 % Umsatzgebühr an US-Regierung

    2. Goldpreis unter Druck – Neue Zölle schüren Unsicherheit

     

    Das Video "Trump: Export-Zölle für Nvidia - Gold und Putin!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
