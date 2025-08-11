Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 129,96 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,66 Prozent.

Es gab zunächst wenig Impulse. Weder in der Eurozone noch in den USA werden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Marktteilnehmer warten auf die am Dienstag in den USA anstehenden Verbraucherpreise.