BAADER BANK stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Diese habe mehr Klarheit gebracht hinsichtlich der weiteren Aussichten für dieses Jahr und mit Blick auf die Umbaumaßnahmen des Gabelstabplerherstellers, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Maßnahmen sollten vor allem 2027 Wirkung zeigen./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:55 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 32,84EUR auf Tradegate (11. August 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.