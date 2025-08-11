    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich
    BAADER BANK stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Diese habe mehr Klarheit gebracht hinsichtlich der weiteren Aussichten für dieses Jahr und mit Blick auf die Umbaumaßnahmen des Gabelstabplerherstellers, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Maßnahmen sollten vor allem 2027 Wirkung zeigen./rob/bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:55 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 32,84EUR auf Tradegate (11. August 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Peter Rothenaicher
    Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



