mutares - Aktie geht steil - 11.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die mutares Aktie. Sie steigt um +4,79 % auf 28,98€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die mutares Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,30 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die mutares Aktie damit um -2,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von mutares +14,60 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

mutares Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,72 % 1 Monat -19,14 % 3 Monate -15,30 % 1 Jahr -11,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur mutares Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Mutares-Aktie, die jüngst einen Anstieg verzeichnete. Es wird spekuliert, dass die bevorstehenden Quartalszahlen die Erwartungen möglicherweise nicht erfüllen könnten, was den Kurs beeinflussen könnte. Ein weiteres Thema ist die Erwartung von Exits, die die finanzielle Lage der Mutares Holding verbessern und Dividendenzahlungen ermöglichen könnten. Die BAFIN-Prüfung wird als potenziell unbedeutend angesehen, da sie keine Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen der Gesellschaft hat. Das Geschäftsmodell von Mutares und die Zukunftsaussichten einiger Beteiligungen, insbesondere der Magirus, werden als positiv bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber mutares eingestellt.

Informationen zur mutares Aktie

Es gibt 21 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 611,76 Mio.EUR wert.

mutares Aktie jetzt kaufen?

Ob die mutares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur mutares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.