Orsted: Aktie crasht um ein Viertel!

"Ørsted und unsere Branche befinden sich in einer außergewöhnlichen Situation, da zu den makroökonomischen Herausforderungen und Problemen in der Lieferkette der letzten Jahre nun noch die ungünstige Marktentwicklung in den USA hinzukommt", erklärte CEO Rasmus Errboe. Der dänische Staat, der 50,1 Prozent hält, will seinen Anteil an der Emission zeichnen, die übrigen Aktien werden von Morgan Stanley garantiert.

Die Aktien von Ørsted sind am Montag um mehr als 25 Prozent eingebrochen, nachdem der dänische Windparkentwickler eine vollständig garantierte Kapitalerhöhung über 60 Milliarden Dänische Kronen (9,4 Milliarden US-Dollar) angekündigt hat. Ziel ist es, die Bilanz zu stärken, nachdem eine "wesentliche negative Entwicklung" auf dem US-Markt den geplanten Teilverkauf des Offshore-Projekts Sunrise Wind vor New York scheitern ließ.

Sunrise Wind muss Ørsted nun komplett selbst finanzieren – ein Posten von rund 40 Milliarden Kronen. Der Vorstand habe "eine umfassende Bewertung aller Optionen" vorgenommen, so Aufsichtsratschefin Lene Skole: "Der Vorstand von Ørsted ist zu dem Schluss gekommen, dass die geplante Kapitalerhöhung der beste Weg für das Unternehmen und seine Stakeholder ist."

Die Finanzierungslücke ist auch politisch bedingt: US-Präsident Donald Trump hat die Offshore-Windbranche mehrfach ausgebremst – von einem Genehmigungsstopp für neue Projekte bis hin zur Rücknahme von Steuergutschriften. Analystin Jenny Ping von Citi sieht den Schritt daher nicht als Überraschung: Der Eigenkapitalbedarf komme nach "sich verschlechternder Bilanz und einem zunehmend schwierigen Transaktionsmarkt".

Neben der Kapitalmaßnahme will Ørsted sein europäisches Onshore-Geschäft verkaufen und damit 2025/26 über 35 Milliarden Kronen erlösen. Das Investitionsprogramm für 2025 bis 2027 wird auf 145 Milliarden Kronen erhöht, vor allem wegen der Sunrise-Übernahme und höherer US-Zölle. Ørsted strebt ein EBITDA von über 28 Milliarden Kronen 2026 und mehr als 32 Milliarden Kronen 2027 an sowie eine Dividendenrückkehr ab dem Geschäftsjahr 2026. Das Investment-Grade-Rating soll erhalten bleiben, auch wenn die Renditeziele für 2025 bis 2027 auf etwa 11 Prozent gesenkt wurden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -24,55 % und einem Kurs von 30,06EUR auf Tradegate (11. August 2025, 10:57 Uhr) gehandelt.





