Baader Bank belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 45 Euro
- Baader Bank belässt "Buy"-Einstufung für Salzgitter.
- Kursziel von 45 Euro trotz herausfordernder Märkte.
- Prognose für Nettoverschuldung zeigt positive Tendenz.
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Märkte blieben herausfordernd, schrieb Christian Obst in einer ersten Einschätzung am Montag. Die Prognose des Stahlherstellers für die Nettoverschuldung im Gesamtjahr stehe aber auf der Habenseite. Die operative Ergebnisprognose (Ebt) für das Geschäftsjahr signalisiere eine leichte Verbesserung im zweiten Halbjahr./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 23,16 auf Tradegate (11. August 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +1,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -19,71 %/+100,71 % bedeutet.
Kursziel: 45 Euro
Nachrichten zu einem KHS-Verkauf erwarte ich absehbar keine, weil ich mir einen Komplettverkauf im Grunde nicht vorstellen kann. Sinn machen würde dies allenfalls zur Gegenfinanzierung der Schritte 2 und 3 der Salcos Transformation. Interessant wäre eine Abgabe der KHS auch dann, wenn im Gegenzug die Übernahme (Vollständig oder einer Aktienmehrheit) der Aurubis AG realisierbar wäre.
Die Aufzählung in einer Reihe ist so schon nicht richtig. Denn die Salzgitter AG will ja keine Rüstungsgüter oder Teile davon herstellen, wie es die anderen Firmen in der Aufreihung machen wollen. Sondern sie will Firmen in dem Bereich und somit möglicherweise auch eines Tages die genannten Firmen mit Materialien beliefern, damit diese überhaupt physische Militäraufträge ausführen können.
wow aurubis schon bei 96,40 €. und was macht sg. alleine durch aurubis ist sg 23,76 € wert. bei 23,54 € gibt es alles andere für umsonst. da ändert sich bei den experten keinen deut, was die kursfantasie betrifft.