Baader Bank belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 23,16 auf Tradegate (11. August 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +1,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Mrd..

Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -19,71 %/+100,71 % bedeutet.