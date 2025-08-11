    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    ANALYSE-FLASH

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baader Bank belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Baader Bank belässt "Buy"-Einstufung für Salzgitter.
    • Kursziel von 45 Euro trotz herausfordernder Märkte.
    • Prognose für Nettoverschuldung zeigt positive Tendenz.
    ANALYSE-FLASH - Baader Bank belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 45 Euro
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Märkte blieben herausfordernd, schrieb Christian Obst in einer ersten Einschätzung am Montag. Die Prognose des Stahlherstellers für die Nettoverschuldung im Gesamtjahr stehe aber auf der Habenseite. Die operative Ergebnisprognose (Ebt) für das Geschäftsjahr signalisiere eine leichte Verbesserung im zweiten Halbjahr./rob/bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Long
    20,48€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 9,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25,48€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 8,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Salzgitter

    -3,61 %
    +1,31 %
    -17,07 %
    +3,20 %
    +50,19 %
    -9,44 %
    +76,58 %
    -30,25 %
    +64,25 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 23,16 auf Tradegate (11. August 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +1,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -19,71 %/+100,71 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 45 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00, was eine Steigerung von +98,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Baader Bank belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 45 Euro Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Märkte blieben herausfordernd, schrieb Christian Obst in einer ersten Einschätzung am Montag. Die Prognose …