Immobilienpreise ziehen weiter an

Berlin (ots) - vdp-Index verzeichnet im Jahresvergleich Zunahme um 3,9 %



Der Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland setzte sich auch im zweiten

Quartal 2025 fort: Der Immobilienpreisindex des Verbands deutscher

Pfandbriefbanken (vdp) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3,9 %

auf 182,4 Punkte. Gegenüber dem ersten Quartal dieses Jahres belief sich das

Plus auf 1,0 %.



Die dem vdp-Index zugrunde liegenden Zahlen werden seit 2010 Quartal für Quartal

von vdpResearch erhoben. Sie decken die Preisentwicklungen auf dem gesamten

deutschen Markt für Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien ab und basieren -

im Gegensatz zu anderen Preisindizes - auf der Auswertung echter

Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten.





Wie in den Quartalen zuvor zeichneten vor allem die Wohnimmobilienpreiseverantwortlich für den Preisanstieg im zweiten Quartal. Sie legten gegenüber demVorjahresquartal um durchschnittlich 4,1 % und gegenüber dem direkten Vorquartalum 1,1 % zu. Der Zuwachs bei den Gewerbeimmobilienpreisen , die sich aus Büro-und Einzelhandelsimmobilienpreisen zusammensetzen, fiel mit 2,9 % aufJahressicht und 1,0 % auf Quartalssicht ebenfalls deutlich, aber im Vergleichetwas geringer aus."Die Immobilienpreise sind jetzt das fünfte Quartal in Folge angestiegen - wobeidie Preise für Wohnimmobilien die Entwicklung weiterhin treiben." Jens Tolckmitt"Die Erholungsphase auf dem Immobilienmarkt hält weiter an", berichtetevdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt . "Die Immobilienpreise sind jetzt dasfünfte Quartal in Folge angestiegen, wobei die Preise für Wohnimmobilien dieEntwicklung weiterhin treiben. Die Dynamik der Wohnimmobilienpreise hat erneutzugenommen, was eindeutig auf die äußerst angespannte Situation auf demWohnungsmarkt zurückzuführen ist." In einer Zeit, in der die Baufertigstellungenzuletzt deutlich zurückgegangen seien, interessierten sich immer mehrKaufwillige für wenige am Markt angebotene Wohnobjekte - das treibe die Preiseweiter in die Höhe.Wohnimmobilien: Preissprung bei MehrfamilienhäusernZum Anziehen der Wohnimmobilienpreisegegenüber dem Vorjahr um insgesamt 4,1 %trug besonders die Entwicklung der Preise für Mehrfamilienhäuser bei, die in demZeitraum ein Plus in Höhe von 5,6 % gegenüber dem zweiten Quartal 2024aufwiesen. Das selbst genutzte Wohneigentum, bestehend aus Einfamilienhäusernund Eigentumswohnungen, verteuerte sich im Jahresvergleich um 2,6 %. Einähnliches Bild zeigte sich auch beim Vergleich zum direkten Vorquartal: DerPreisanstieg bei Mehrfamilienhäusern lag mit 1,3 % spürbar über dem Preiszuwachsbei selbst genutztem Wohneigentum (0,8 %).