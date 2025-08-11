    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Immobilienpreise ziehen weiter an

    Berlin (ots) - vdp-Index verzeichnet im Jahresvergleich Zunahme um 3,9 %

    Der Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland setzte sich auch im zweiten
    Quartal 2025 fort: Der Immobilienpreisindex des Verbands deutscher
    Pfandbriefbanken (vdp) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3,9 %
    auf 182,4 Punkte. Gegenüber dem ersten Quartal dieses Jahres belief sich das
    Plus auf 1,0 %.

    Die dem vdp-Index zugrunde liegenden Zahlen werden seit 2010 Quartal für Quartal
    von vdpResearch erhoben. Sie decken die Preisentwicklungen auf dem gesamten
    deutschen Markt für Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien ab und basieren -
    im Gegensatz zu anderen Preisindizes - auf der Auswertung echter
    Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten.

    Wie in den Quartalen zuvor zeichneten vor allem die Wohnimmobilienpreise
    verantwortlich für den Preisanstieg im zweiten Quartal. Sie legten gegenüber dem
    Vorjahresquartal um durchschnittlich 4,1 % und gegenüber dem direkten Vorquartal
    um 1,1 % zu. Der Zuwachs bei den Gewerbeimmobilienpreisen , die sich aus Büro-
    und Einzelhandelsimmobilienpreisen zusammensetzen, fiel mit 2,9 % auf
    Jahressicht und 1,0 % auf Quartalssicht ebenfalls deutlich, aber im Vergleich
    etwas geringer aus.

    "Die Immobilienpreise sind jetzt das fünfte Quartal in Folge angestiegen - wobei
    die Preise für Wohnimmobilien die Entwicklung weiterhin treiben." Jens Tolckmitt

    "Die Erholungsphase auf dem Immobilienmarkt hält weiter an", berichtete
    vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt . "Die Immobilienpreise sind jetzt das
    fünfte Quartal in Folge angestiegen, wobei die Preise für Wohnimmobilien die
    Entwicklung weiterhin treiben. Die Dynamik der Wohnimmobilienpreise hat erneut
    zugenommen, was eindeutig auf die äußerst angespannte Situation auf dem
    Wohnungsmarkt zurückzuführen ist." In einer Zeit, in der die Baufertigstellungen
    zuletzt deutlich zurückgegangen seien, interessierten sich immer mehr
    Kaufwillige für wenige am Markt angebotene Wohnobjekte - das treibe die Preise
    weiter in die Höhe.

    Wohnimmobilien: Preissprung bei Mehrfamilienhäusern

    Zum Anziehen der Wohnimmobilienpreisegegenüber dem Vorjahr um insgesamt 4,1 %
    trug besonders die Entwicklung der Preise für Mehrfamilienhäuser bei, die in dem
    Zeitraum ein Plus in Höhe von 5,6 % gegenüber dem zweiten Quartal 2024
    aufwiesen. Das selbst genutzte Wohneigentum, bestehend aus Einfamilienhäusern
    und Eigentumswohnungen, verteuerte sich im Jahresvergleich um 2,6 %. Ein
    ähnliches Bild zeigte sich auch beim Vergleich zum direkten Vorquartal: Der
    Preisanstieg bei Mehrfamilienhäusern lag mit 1,3 % spürbar über dem Preiszuwachs
    bei selbst genutztem Wohneigentum (0,8 %).
