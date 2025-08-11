Immobilienpreise ziehen weiter an
Berlin (ots) - vdp-Index verzeichnet im Jahresvergleich Zunahme um 3,9 %
Der Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland setzte sich auch im zweiten
Quartal 2025 fort: Der Immobilienpreisindex des Verbands deutscher
Pfandbriefbanken (vdp) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3,9 %
auf 182,4 Punkte. Gegenüber dem ersten Quartal dieses Jahres belief sich das
Plus auf 1,0 %.
Die dem vdp-Index zugrunde liegenden Zahlen werden seit 2010 Quartal für Quartal
von vdpResearch erhoben. Sie decken die Preisentwicklungen auf dem gesamten
deutschen Markt für Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien ab und basieren -
im Gegensatz zu anderen Preisindizes - auf der Auswertung echter
Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten.
Wie in den Quartalen zuvor zeichneten vor allem die Wohnimmobilienpreise
verantwortlich für den Preisanstieg im zweiten Quartal. Sie legten gegenüber dem
Vorjahresquartal um durchschnittlich 4,1 % und gegenüber dem direkten Vorquartal
um 1,1 % zu. Der Zuwachs bei den Gewerbeimmobilienpreisen , die sich aus Büro-
und Einzelhandelsimmobilienpreisen zusammensetzen, fiel mit 2,9 % auf
Jahressicht und 1,0 % auf Quartalssicht ebenfalls deutlich, aber im Vergleich
etwas geringer aus.
"Die Immobilienpreise sind jetzt das fünfte Quartal in Folge angestiegen - wobei
die Preise für Wohnimmobilien die Entwicklung weiterhin treiben." Jens Tolckmitt
"Die Erholungsphase auf dem Immobilienmarkt hält weiter an", berichtete
vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt . "Die Immobilienpreise sind jetzt das
fünfte Quartal in Folge angestiegen, wobei die Preise für Wohnimmobilien die
Entwicklung weiterhin treiben. Die Dynamik der Wohnimmobilienpreise hat erneut
zugenommen, was eindeutig auf die äußerst angespannte Situation auf dem
Wohnungsmarkt zurückzuführen ist." In einer Zeit, in der die Baufertigstellungen
zuletzt deutlich zurückgegangen seien, interessierten sich immer mehr
Kaufwillige für wenige am Markt angebotene Wohnobjekte - das treibe die Preise
weiter in die Höhe.
Wohnimmobilien: Preissprung bei Mehrfamilienhäusern
Zum Anziehen der Wohnimmobilienpreisegegenüber dem Vorjahr um insgesamt 4,1 %
trug besonders die Entwicklung der Preise für Mehrfamilienhäuser bei, die in dem
Zeitraum ein Plus in Höhe von 5,6 % gegenüber dem zweiten Quartal 2024
aufwiesen. Das selbst genutzte Wohneigentum, bestehend aus Einfamilienhäusern
und Eigentumswohnungen, verteuerte sich im Jahresvergleich um 2,6 %. Ein
ähnliches Bild zeigte sich auch beim Vergleich zum direkten Vorquartal: Der
Preisanstieg bei Mehrfamilienhäusern lag mit 1,3 % spürbar über dem Preiszuwachs
bei selbst genutztem Wohneigentum (0,8 %).
