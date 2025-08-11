DAESHIN MC erreicht weltweit erste Kommerzialisierung eines industriellen "Laufradreinigers"... Aufstellung globaler Standards für saubere Technologien auf deutscher Messe

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Der Spezialist für industrielle

Reinigungstechnologie DAESHIN MC treibt seine globale Marktexpansion voran und

präsentiert auf der "Productronica 2025" (November 2025, München, Deutschland),

der weltweit größten Fachmesse für Elektronik und Industrietechnologie, den

weltweit ersten kommerzialisierten "Caster Cleaner", ein System zur

automatischen Reinigung von Industriewagenrädern.



Auf dieser Messe wird DAESHIN MC einen Messestand in Halle B2, Stand 246,

einrichten, wo das Unternehmen seine Kerntechnologie im Bereich der sauberen

Technologien, den "Caster Cleaner", zusammen mit der modularen Staubsaugmatte

"SoleCheck" vorstellen wird.





DAESHIN MC ist ein führendes koreanisches Technologieunternehmen, das seit über30 Jahren industrielle Reinigungslösungen für die Umwelt erforscht undentwickelt und bereits Spezialgeräte an globale Hersteller wie Samsung, LG,Hyundai, Panasonic, Henkel und Molex liefert.Der vorgestellte "Caster Cleaner" ist das weltweit einzige System, das währenddes Transports automatisch Verunreinigungen und Schlamm von Wagenrädern reinigtund auffängt. Es zeichnet sich insbesondere durch seine Wartungsfreundlichkeitund Langlebigkeit aus, dank Funktionen wie ?automatischer Schlammumwälzung und?einer Vorwärtsantriebs-Transportstruktur, wodurch es sich optimal für denDauerbetrieb in Industrieanlagen eignet.Das ebenfalls ausgestellte "SoleCheck" ist ein modulares Staubabsaugsystem fürSchuhsohlen, das für industrielle Reinräume, Halbleiter- undPharmaproduktionsanlagen sowie für die Fertigung elektronischer Bauteileoptimiert ist. Durch die Entfernung feiner Verunreinigungen, die an denSchuhsohlen haften bleiben, mittels starker Saugkraft, einfach durch Begehen derMatte, werden Probleme mit Staub auf dem Boden, die mit Luftduschen allein nichtvollständig gelöst werden können, grundlegend beseitigt.Insbesondere am Messestand können Besucher die ?Staubschutzleistung am Eingang,?die einfache Installation und ?die modulare Erweiterbarkeit von SoleCheckanhand von praktischen Vorführungen direkt überprüfen, was bei europäischenBranchenexperten und Reinraumkonstrukteuren auf großes Interesse stößt.Ein Vertreter von DAESHIN MC erklärte: "Diese Ausstellung wird ein Wendepunktsein, der globale Standards für die industrielle Reinigungstechnologiepräsentiert und nicht nur eine Produktvorstellung ist. Wir planen, unserenEinfluss auf dem europäischen Markt deutlich auszubauen, indem wir unsereproprietären technologischen Fähigkeiten nutzen, die die strengenSauberkeitsanforderungen der europäischen Elektro- und Elektronikindustrie, derPräzisionsgeräteindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie derpharmazeutischen Industrie erfüllen."