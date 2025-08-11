    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSamsung Electronics (Spons. GDR) AktievorwärtsNachrichten zu Samsung Electronics (Spons. GDR)
    DAESHIN MC erreicht weltweit erste Kommerzialisierung eines industriellen "Laufradreinigers"... Aufstellung globaler Standards für saubere Technologien auf deutscher Messe

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Der Spezialist für industrielle
    Reinigungstechnologie DAESHIN MC treibt seine globale Marktexpansion voran und
    präsentiert auf der "Productronica 2025" (November 2025, München, Deutschland),
    der weltweit größten Fachmesse für Elektronik und Industrietechnologie, den
    weltweit ersten kommerzialisierten "Caster Cleaner", ein System zur
    automatischen Reinigung von Industriewagenrädern.

    Auf dieser Messe wird DAESHIN MC einen Messestand in Halle B2, Stand 246,
    einrichten, wo das Unternehmen seine Kerntechnologie im Bereich der sauberen
    Technologien, den "Caster Cleaner", zusammen mit der modularen Staubsaugmatte
    "SoleCheck" vorstellen wird.

    DAESHIN MC ist ein führendes koreanisches Technologieunternehmen, das seit über
    30 Jahren industrielle Reinigungslösungen für die Umwelt erforscht und
    entwickelt und bereits Spezialgeräte an globale Hersteller wie Samsung, LG,
    Hyundai, Panasonic, Henkel und Molex liefert.

    Der vorgestellte "Caster Cleaner" ist das weltweit einzige System, das während
    des Transports automatisch Verunreinigungen und Schlamm von Wagenrädern reinigt
    und auffängt. Es zeichnet sich insbesondere durch seine Wartungsfreundlichkeit
    und Langlebigkeit aus, dank Funktionen wie ?automatischer Schlammumwälzung und
    ?einer Vorwärtsantriebs-Transportstruktur, wodurch es sich optimal für den
    Dauerbetrieb in Industrieanlagen eignet.

    Das ebenfalls ausgestellte "SoleCheck" ist ein modulares Staubabsaugsystem für
    Schuhsohlen, das für industrielle Reinräume, Halbleiter- und
    Pharmaproduktionsanlagen sowie für die Fertigung elektronischer Bauteile
    optimiert ist. Durch die Entfernung feiner Verunreinigungen, die an den
    Schuhsohlen haften bleiben, mittels starker Saugkraft, einfach durch Begehen der
    Matte, werden Probleme mit Staub auf dem Boden, die mit Luftduschen allein nicht
    vollständig gelöst werden können, grundlegend beseitigt.

    Insbesondere am Messestand können Besucher die ?Staubschutzleistung am Eingang,
    ?die einfache Installation und ?die modulare Erweiterbarkeit von SoleCheck
    anhand von praktischen Vorführungen direkt überprüfen, was bei europäischen
    Branchenexperten und Reinraumkonstrukteuren auf großes Interesse stößt.

    Ein Vertreter von DAESHIN MC erklärte: "Diese Ausstellung wird ein Wendepunkt
    sein, der globale Standards für die industrielle Reinigungstechnologie
    präsentiert und nicht nur eine Produktvorstellung ist. Wir planen, unseren
    Einfluss auf dem europäischen Markt deutlich auszubauen, indem wir unsere
    proprietären technologischen Fähigkeiten nutzen, die die strengen
    Sauberkeitsanforderungen der europäischen Elektro- und Elektronikindustrie, der
    Präzisionsgeräteindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der
    pharmazeutischen Industrie erfüllen."

    Links zu sozialen Medien

    YouTube: https://www.youtube.com/@corp.daeshinmc7691

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yoona-choi-0156/

    Medienkontakt:

    Marke: DAESHIN MC CO.,LTD
    Kontakt: Media Team
    Tel : +82-10-6707-0156
    E-Mail: dsclean@dsclean.co.kr
    Website: www.daeshinmc.co.kr/en
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746630/1.jpg
    View original content to download
    multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/daeshin-mc-erreicht-
    weltweit-erste-kommerzialisierung-eines-industriellen-laufradreinigers-aufstellu
    ng-globaler-standards-fur-saubere-technologien-auf-deutscher-messe-302526224.htm
    l

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180531/6093918
    OTS: DAESHIN MC


