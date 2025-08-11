DAESHIN MC erreicht weltweit erste Kommerzialisierung eines industriellen "Laufradreinigers"... Aufstellung globaler Standards für saubere Technologien auf deutscher Messe
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Der Spezialist für industrielle
Reinigungstechnologie DAESHIN MC treibt seine globale Marktexpansion voran und
präsentiert auf der "Productronica 2025" (November 2025, München, Deutschland),
der weltweit größten Fachmesse für Elektronik und Industrietechnologie, den
weltweit ersten kommerzialisierten "Caster Cleaner", ein System zur
automatischen Reinigung von Industriewagenrädern.
Auf dieser Messe wird DAESHIN MC einen Messestand in Halle B2, Stand 246,
einrichten, wo das Unternehmen seine Kerntechnologie im Bereich der sauberen
Technologien, den "Caster Cleaner", zusammen mit der modularen Staubsaugmatte
"SoleCheck" vorstellen wird.
Reinigungstechnologie DAESHIN MC treibt seine globale Marktexpansion voran und
präsentiert auf der "Productronica 2025" (November 2025, München, Deutschland),
der weltweit größten Fachmesse für Elektronik und Industrietechnologie, den
weltweit ersten kommerzialisierten "Caster Cleaner", ein System zur
automatischen Reinigung von Industriewagenrädern.
Auf dieser Messe wird DAESHIN MC einen Messestand in Halle B2, Stand 246,
einrichten, wo das Unternehmen seine Kerntechnologie im Bereich der sauberen
Technologien, den "Caster Cleaner", zusammen mit der modularen Staubsaugmatte
"SoleCheck" vorstellen wird.
Anzeige
Präsentiert von
DAESHIN MC ist ein führendes koreanisches Technologieunternehmen, das seit über
30 Jahren industrielle Reinigungslösungen für die Umwelt erforscht und
entwickelt und bereits Spezialgeräte an globale Hersteller wie Samsung, LG,
Hyundai, Panasonic, Henkel und Molex liefert.
Der vorgestellte "Caster Cleaner" ist das weltweit einzige System, das während
des Transports automatisch Verunreinigungen und Schlamm von Wagenrädern reinigt
und auffängt. Es zeichnet sich insbesondere durch seine Wartungsfreundlichkeit
und Langlebigkeit aus, dank Funktionen wie ?automatischer Schlammumwälzung und
?einer Vorwärtsantriebs-Transportstruktur, wodurch es sich optimal für den
Dauerbetrieb in Industrieanlagen eignet.
Das ebenfalls ausgestellte "SoleCheck" ist ein modulares Staubabsaugsystem für
Schuhsohlen, das für industrielle Reinräume, Halbleiter- und
Pharmaproduktionsanlagen sowie für die Fertigung elektronischer Bauteile
optimiert ist. Durch die Entfernung feiner Verunreinigungen, die an den
Schuhsohlen haften bleiben, mittels starker Saugkraft, einfach durch Begehen der
Matte, werden Probleme mit Staub auf dem Boden, die mit Luftduschen allein nicht
vollständig gelöst werden können, grundlegend beseitigt.
Insbesondere am Messestand können Besucher die ?Staubschutzleistung am Eingang,
?die einfache Installation und ?die modulare Erweiterbarkeit von SoleCheck
anhand von praktischen Vorführungen direkt überprüfen, was bei europäischen
Branchenexperten und Reinraumkonstrukteuren auf großes Interesse stößt.
Ein Vertreter von DAESHIN MC erklärte: "Diese Ausstellung wird ein Wendepunkt
sein, der globale Standards für die industrielle Reinigungstechnologie
präsentiert und nicht nur eine Produktvorstellung ist. Wir planen, unseren
Einfluss auf dem europäischen Markt deutlich auszubauen, indem wir unsere
proprietären technologischen Fähigkeiten nutzen, die die strengen
Sauberkeitsanforderungen der europäischen Elektro- und Elektronikindustrie, der
Präzisionsgeräteindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der
pharmazeutischen Industrie erfüllen."
Links zu sozialen Medien
YouTube: https://www.youtube.com/@corp.daeshinmc7691
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yoona-choi-0156/
Medienkontakt:
Marke: DAESHIN MC CO.,LTD
Kontakt: Media Team
Tel : +82-10-6707-0156
E-Mail: dsclean@dsclean.co.kr
Website: www.daeshinmc.co.kr/en
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746630/1.jpg
View original content to download
multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/daeshin-mc-erreicht-
weltweit-erste-kommerzialisierung-eines-industriellen-laufradreinigers-aufstellu
ng-globaler-standards-fur-saubere-technologien-auf-deutscher-messe-302526224.htm
l
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180531/6093918
OTS: DAESHIN MC
30 Jahren industrielle Reinigungslösungen für die Umwelt erforscht und
entwickelt und bereits Spezialgeräte an globale Hersteller wie Samsung, LG,
Hyundai, Panasonic, Henkel und Molex liefert.
Der vorgestellte "Caster Cleaner" ist das weltweit einzige System, das während
des Transports automatisch Verunreinigungen und Schlamm von Wagenrädern reinigt
und auffängt. Es zeichnet sich insbesondere durch seine Wartungsfreundlichkeit
und Langlebigkeit aus, dank Funktionen wie ?automatischer Schlammumwälzung und
?einer Vorwärtsantriebs-Transportstruktur, wodurch es sich optimal für den
Dauerbetrieb in Industrieanlagen eignet.
Das ebenfalls ausgestellte "SoleCheck" ist ein modulares Staubabsaugsystem für
Schuhsohlen, das für industrielle Reinräume, Halbleiter- und
Pharmaproduktionsanlagen sowie für die Fertigung elektronischer Bauteile
optimiert ist. Durch die Entfernung feiner Verunreinigungen, die an den
Schuhsohlen haften bleiben, mittels starker Saugkraft, einfach durch Begehen der
Matte, werden Probleme mit Staub auf dem Boden, die mit Luftduschen allein nicht
vollständig gelöst werden können, grundlegend beseitigt.
Insbesondere am Messestand können Besucher die ?Staubschutzleistung am Eingang,
?die einfache Installation und ?die modulare Erweiterbarkeit von SoleCheck
anhand von praktischen Vorführungen direkt überprüfen, was bei europäischen
Branchenexperten und Reinraumkonstrukteuren auf großes Interesse stößt.
Ein Vertreter von DAESHIN MC erklärte: "Diese Ausstellung wird ein Wendepunkt
sein, der globale Standards für die industrielle Reinigungstechnologie
präsentiert und nicht nur eine Produktvorstellung ist. Wir planen, unseren
Einfluss auf dem europäischen Markt deutlich auszubauen, indem wir unsere
proprietären technologischen Fähigkeiten nutzen, die die strengen
Sauberkeitsanforderungen der europäischen Elektro- und Elektronikindustrie, der
Präzisionsgeräteindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der
pharmazeutischen Industrie erfüllen."
Links zu sozialen Medien
YouTube: https://www.youtube.com/@corp.daeshinmc7691
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yoona-choi-0156/
Medienkontakt:
Marke: DAESHIN MC CO.,LTD
Kontakt: Media Team
Tel : +82-10-6707-0156
E-Mail: dsclean@dsclean.co.kr
Website: www.daeshinmc.co.kr/en
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746630/1.jpg
View original content to download
multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/daeshin-mc-erreicht-
weltweit-erste-kommerzialisierung-eines-industriellen-laufradreinigers-aufstellu
ng-globaler-standards-fur-saubere-technologien-auf-deutscher-messe-302526224.htm
l
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180531/6093918
OTS: DAESHIN MC
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte