AKTIE IM FOKUS
Fresenius scheuen Ausbruchsversuch - Widerstand über 44 Euro
- Fresenius-Aktien scheitern erneut an 44 Euro-Marke.
- Kurs stieg kurz auf 44,13 Euro, fiel dann zurück.
- Analysten sehen unverdiente Bewertung und Wachstum.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von Fresenius hat es am Montag bisher nicht für einen charttechnischen Ausbruch gereicht. Wie zuvor schon mehrmals im Mai und Juni ging ihre Erholung über 44 Euro die Luft aus.
Anknüpfend an Kursgewinne vom vergangenen Freitag waren sie am Montag zunächst bis auf 44,13 Euro gestiegen, rutschten dann aber wieder knapp unter die runde Marke. Das war ein Plus von 0,3 Prozent. Der Ausbruch würde ihnen erst oberhalb des Juni-Hochs von 44,40 Euro gelingen. Darüber winkt das höchste Niveau seit fast vier Jahren.
Am Freitag hatte ein ermutigendes Fazit der Citigroup von Aussagen im Nachgang der Zahlen zum zweiten Quartal den Kurs befeuert. Das Management des Gesundheitskonzerns habe sich konstruktiv zum erwarteten Wachstum geäußert, hatte Veronika Dubajova von der US-Bank erläutert.
Vor allem das kommende Jahr könne für das Unternehmen aus der Gesundheitsbranche "besonders spannend" werden. Die Analystin hatte zudem auf die Bewertung der Aktien verwiesen, die in ihren Augen unverdient niedrig sei./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 43,94 auf Tradegate (11. August 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +6,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 24,80 Mrd..
Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +11,49 %/+18,32 % bedeutet.
Der bisherige Erfolg gibt ihm dabei Recht und der Kursverlauf der jüngeren Zeit unterstreicht das.
Auch die Finanzierungsstruktur wird überarbeitet:
Fresenius nimmt mit FMC-Platzierung und Anleihe 1,1 Mrd Euro…
https://www.onvista.de/news/2025/02-03-fresenius-findet-kaeufer-fuer-internationales-projektgeschaeft-von-vamed-0-10-26354498
Und dazu noch 2 Kaufempfehlungen und beide liegen deutlich über 40 Euro
Im Chartbild liegt ein psychologischer Widerstand.
In einem überkauften Markt, bin gespannt, ob es nächste Woche über die 36 geht, oder zurück zur 33.