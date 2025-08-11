Bernstein hebt Ziel für RTL auf 31 Euro - 'Market-Perform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 35,20 auf Tradegate (11. August 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,00 %.

Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,45 Mrd..

RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -20,45 %/+16,48 % bedeutet.