ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für RTL auf 31 Euro - 'Market-Perform'
- Kursziel für RTL Group auf 31 Euro angehoben.
- TV-Werbung bleibt schwach, aber Streaming stützt.
- Einstufung bleibt bei "Market-Perform".
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Umfeld für TV-Werbung sei schwach gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Studie. Niedrigere Verluste aus dem Start des Streaming-Geschäfts des Medienkonzerns hätten indes das operative Ergebnis (Ebita) im ersten Halbjahr gestützt./rob/bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:06 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 35,20 auf Tradegate (11. August 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,00 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,45 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -20,45 %/+16,48 % bedeutet.
Der Treiber für den Kursanstieg bei der DWS in 2024 bis zur HV war meines Erachtens nur die Sonderdividende.
Mich irritiert bei der Argumentation der Begriff "Dividendenrendite". RTL hat einen Teil des Konzerns verkauft und schüttet einen Teil des Verkaufserlöses aus. Das hat aber gar nix mit erwirtschafteter Rendite zu tun. Die Ausschüttung wird dann vom Kurs abgeschlagen und fertig ist die Laube. Die kolportierten 5 Euro werden auch im nächsten Jahr nicht mehr aufgeholt, weil da die Ertragsquelle dazu künftig fehlt.
Meiner letzter Post: