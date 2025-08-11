    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein hebt Ziel für RTL auf 31 Euro - 'Market-Perform'

    • Kursziel für RTL Group auf 31 Euro angehoben.
    • TV-Werbung bleibt schwach, aber Streaming stützt.
    • Einstufung bleibt bei "Market-Perform".
    ANALYSE-FLASH - Bernstein hebt Ziel für RTL auf 31 Euro - 'Market-Perform'
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Umfeld für TV-Werbung sei schwach gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Studie. Niedrigere Verluste aus dem Start des Streaming-Geschäfts des Medienkonzerns hätten indes das operative Ergebnis (Ebita) im ersten Halbjahr gestützt./rob/bek/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:06 / UTC

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

