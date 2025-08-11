ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 185 Dollar
- Bernstein stuft Nvidia auf "Outperform" ein.
- Kursziel für Nvidia liegt bei 185 US-Dollar.
- Zahlungen an US-Regierung sichern Chip-Lieferungen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. In der "Financial Times" kolportierte Zahlungen von Nvidia und AMD an die US-Regierung für eine Freigabe von Chip-Lieferungen nach China seien besser, als den chinesischen Markt für Chips für Künstliche Intelligenz dem Kontrahenten Huaqei zu überlassen, schrieb Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 04:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 04:49 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 154,9 auf Tradegate (11. August 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,09 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 200,00USD was eine Bandbreite von +9,18 %/+28,45 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 185 US-Dollar
Die Schlagzeile klingt zwar drastisch – „15 % vom Umsatz abdrücken“ suggeriert eine hohe Belastung –, doch in Relation ist der Effekt begrenzt. Es handelt sich um 15 % der China-Umsätze bei bestimmten KI-Chips, was effektiv nur wenige Prozent des Gesamtumsatzes betrifft und einen Teil der Gewinnmarge kostet. Gleichzeitig eröffnet die Regelung den Firmen die Chance, den wichtigen chinesischen Markt weiterhin zu bedienen – ohne diese Einigung wäre der Umsatz in China auf null begrenzt. In diesem Sinne wirkt die Maßnahme fast wie ein Kompromiss: Pay-to-play im China-Geschäft. Das Risiko liegt weniger in der Gebühr selbst, sondern in dem, was sie symbolisiert – nämlich die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die Unberechenbarkeit handelspolitischer Eingriffe. Sollte die politische Lage sich verschlechtern, könnten weitere Auflagen folgen.
