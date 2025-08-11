    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Tom Lee: Warum Bitcoin dem S&P 500 immer einen Schritt voraus ist

    Investor Tom Lee glaubt, dass neue Allzeithochs für den S&P 500 in greifbarer Nähe sind, da dieser den Spuren eines riskanten Vermögenswerts folgt.

    Bullenmarkt - Tom Lee: Warum Bitcoin dem S&P 500 immer einen Schritt voraus ist
    Foto: Unsplash

    In einem neuen Interview mit CNBC Television erklärt Lee, dass der S&P 500 das Kursverhalten von Bitcoin (BTC) nachahme. Er führt mehrere Beispiele aus dem laufenden Jahr an, um zu zeigen, dass der "Krypto-König" dem Aktienindex bei der Kursentwicklung jeweils voraus war.

    "Bitcoin war in diesem Jahr dem S&P zu jedem Zeitpunkt um einen Monat voraus. Im Januar erreichte er seinen Höchststand vor dem S&P. Im April markierte er den Tiefpunkt vor dem S&P. Im Mai erreichte er ein neues Hoch – einen Monat vor dem S&P. Und Anfang Juli, am 9. Juli, legte Bitcoin in einer Ausbruchsbewegung mehr als 10 Prozent zu."

    Der Investor meint: "Das bedeutet, dass ich in diesem Monat damit rechne, dass auch der S&P einen Ausbruch nach oben erlebt und in Richtung 6.500 bis 6.600 Punkte steigt."

    Mit Blick in die Zukunft prognostiziert Lee für den S&P 500 in diesem Jahr sogar noch deutlich höhere Stände – angetrieben von drei positiven Faktoren.

    "Ich denke, 6.600 Punkte sind mindestens drin. Wenn wir in den nächsten Wochen 6.600 erreichen, ist es gut möglich, dass wir bis Jahresende sogar 7.000 Punkte sehen."

    Seiner Ansicht nach, sind insbesondere drei Faktoren für die womöglich bevorstehende Rallye verantwortlich.

    "Es gibt drei Entwicklungen: Erstens hat die Wirtschaft das Zoll-Armageddon überstanden. Sie dürfte sich sogar erholen, denn der ISM-Index liegt nun schon seit 30 Monaten unter 50 – und könnte endlich darüber klettern."

    Zudem glaubt er, dass die Fed die Zinsen senken wird. "Zweitens nähern wir uns einer geldpolitischen Kehrtwende der Fed hin zu einem lockereren Kurs. Die Notenbank hat lange innegehalten – das dürfte zu einer Neubewertung der Bewertungskennzahlen führen."

    Auch die Stimmung der Anleger könnte sich drehen. "Und drittens ist die Stimmung weiterhin ziemlich pessimistisch. Viele unserer Kunden erwarten wegen der Zölle, die am 1. August eingeführt wurden, eine Rezession. Ich denke jedoch, dass Unternehmen darauf vorbereitet sind, diese Hürde zu nehmen – und ein Stimmungsumschwung würde auch die Kurs-Gewinn-Verhältnisse stützen."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
