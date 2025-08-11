Tom Lee: Warum Bitcoin dem S&P 500 immer einen Schritt voraus ist

" Bitcoin war in diesem Jahr dem S&P zu jedem Zeitpunkt um einen Monat voraus. Im Januar erreichte er seinen Höchststand vor dem S&P. Im April markierte er den Tiefpunkt vor dem S&P. Im Mai erreichte er ein neues Hoch – einen Monat vor dem S&P. Und Anfang Juli, am 9. Juli, legte Bitcoin in einer Ausbruchsbewegung mehr als 10 Prozent zu."

In einem neuen Interview mit CNBC Television erklärt Lee, dass der S&P 500 das Kursverhalten von Bitcoin (BTC) nachahme. Er führt mehrere Beispiele aus dem laufenden Jahr an, um zu zeigen, dass der "Krypto-König" dem Aktienindex bei der Kursentwicklung jeweils voraus war.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Der Investor meint: "Das bedeutet, dass ich in diesem Monat damit rechne, dass auch der S&P einen Ausbruch nach oben erlebt und in Richtung 6.500 bis 6.600 Punkte steigt."

Mit Blick in die Zukunft prognostiziert Lee für den S&P 500 in diesem Jahr sogar noch deutlich höhere Stände – angetrieben von drei positiven Faktoren.

"Ich denke, 6.600 Punkte sind mindestens drin. Wenn wir in den nächsten Wochen 6.600 erreichen, ist es gut möglich, dass wir bis Jahresende sogar 7.000 Punkte sehen."

Seiner Ansicht nach, sind insbesondere drei Faktoren für die womöglich bevorstehende Rallye verantwortlich.

"Es gibt drei Entwicklungen: Erstens hat die Wirtschaft das Zoll-Armageddon überstanden. Sie dürfte sich sogar erholen, denn der ISM-Index liegt nun schon seit 30 Monaten unter 50 – und könnte endlich darüber klettern."

Zudem glaubt er, dass die Fed die Zinsen senken wird. "Zweitens nähern wir uns einer geldpolitischen Kehrtwende der Fed hin zu einem lockereren Kurs. Die Notenbank hat lange innegehalten – das dürfte zu einer Neubewertung der Bewertungskennzahlen führen."

Auch die Stimmung der Anleger könnte sich drehen. "Und drittens ist die Stimmung weiterhin ziemlich pessimistisch. Viele unserer Kunden erwarten wegen der Zölle, die am 1. August eingeführt wurden, eine Rezession. Ich denke jedoch, dass Unternehmen darauf vorbereitet sind, diese Hürde zu nehmen – und ein Stimmungsumschwung würde auch die Kurs-Gewinn-Verhältnisse stützen."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6713,00 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer