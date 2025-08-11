EDGX schließt Finanzierungsrunde in Höhe von 2,3 Mio. EUR ab, um KI-Rechenleistung für Satelliten zu steigern

Gent, Belgien (ots/PRNewswire) - Die Finanzierung wird die Mission von EDGX

beschleunigen, die weltweit schnellsten KI-gestützten Edge-Computer für

Satellitenkonstellationen bereitzustellen, die eine schnelle und effiziente

Datenverarbeitung aus dem Weltraum ermöglichen



Das belgische Raumfahrt-Startup EDGX hat eine Startkapitalfinanzierung in Höhe

von 2,3 Mio. EUR abgeschlossen, um die Kommerzialisierung von EDGX Sterna, dem

Edge-KI-Computer der nächsten Generation für Satelliten, voranzutreiben.





Das Start-up hat außerdem einen Vertrag über mehrere Einheiten mit einem

Satellitenbetreiber im Wert von 1,1 Mio. EUR abgeschlossen und kann bereits

Pläne für eine Demonstration im Orbit im Rahmen einer SpaceX Falcon 9-Mission im

Februar 2026 bekannt geben.



Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam vom imec.istart Future Fund und unter

Beteiligung des Flanders Future Tech Fund, der von der flämischen

Investitionsgesellschaft PMV verwaltet wird, geleitet. EDGX hat außerdem weitere

Finanzmittel von seinem bestehenden Investor imec.istart erhalten, Europas

führendem universitätsnahen Accelerator.



Der EDGX Sterna Computer ist eine leistungsstarke Datenverarbeitungseinheit

(DPU) mit NVIDIA-Technologie. Er bietet die Rechenleistung und

KI-Beschleunigung, die für die Ausführung komplexer Algorithmen direkt im Orbit

erforderlich sind. Diese Funktion beseitigt den herkömmlichen Engpass beim

Senden riesiger Rohdatensätze zur Verarbeitung auf die Erde und ermöglicht

Satellitenbetreibern schnellere, effizientere und datengesteuerte Dienste.



Der Sterna-Computer von EDGX wird mit dem SpaceFeather-Software-Stack betrieben,

der für den autonomen, ausfallsicheren und aktualisierbaren Betrieb von

Satelliten entwickelt wurde. Er umfasst ein weltraumtaugliches

Linux-Betriebssystem mit vollständiger Rückverfolgbarkeit, ein spezielles

Überwachungssystem für die autonome Zustandsüberwachung, die Erkennung und

Behebung von Strahlungsfehlern sowie ein In-Orbit-Anwendungsframework für die

Bereitstellung neuer Funktionen nach dem Start.



Nick Destrycker, Gründer und CEO, kommentierte die Nachricht wie folgt: "Die

Kunden warten nicht auf die Flugbestätigung, sie unterschreiben jetzt. Mit einem

vollständigen Startplan, gesicherten kommerziellen Verträgen und unserer ersten

Mission für Falcon 9 können wir dank dieser Finanzierung skalieren, um die

Nachfrage nach Echtzeit-Informationen aus dem Weltraum zu befriedigen."



Kris Vandenberk, Managing Partner bei imec.istart Future Fund, sagte: "EDGX

repräsentiert genau die Art von transformativer Infrastruktur, nach der wir

suchen. Die Raumfahrtindustrie steht vor einem grundlegenden Engpass: Wir

generieren riesige Datenmengen im Orbit, verwenden aber immer noch veraltete

"Store-and-Forward"-Architekturen. EDGX löst dieses Problem, indem es

KI-gestütztes Edge-Computing direkt in den Weltraum bringt und Satelliten in die

Lage versetzt, Daten in Echtzeit zu analysieren und darauf zu reagieren, anstatt

auf die Verarbeitung am Boden zu warten."



