    EDGX schließt Finanzierungsrunde in Höhe von 2,3 Mio. EUR ab, um KI-Rechenleistung für Satelliten zu steigern

    Gent, Belgien (ots/PRNewswire) - Die Finanzierung wird die Mission von EDGX
    beschleunigen, die weltweit schnellsten KI-gestützten Edge-Computer für
    Satellitenkonstellationen bereitzustellen, die eine schnelle und effiziente
    Datenverarbeitung aus dem Weltraum ermöglichen

    Das belgische Raumfahrt-Startup EDGX hat eine Startkapitalfinanzierung in Höhe
    von 2,3 Mio. EUR abgeschlossen, um die Kommerzialisierung von EDGX Sterna, dem
    Edge-KI-Computer der nächsten Generation für Satelliten, voranzutreiben.

    Das Start-up hat außerdem einen Vertrag über mehrere Einheiten mit einem
    Satellitenbetreiber im Wert von 1,1 Mio. EUR abgeschlossen und kann bereits
    Pläne für eine Demonstration im Orbit im Rahmen einer SpaceX Falcon 9-Mission im
    Februar 2026 bekannt geben.

    Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam vom imec.istart Future Fund und unter
    Beteiligung des Flanders Future Tech Fund, der von der flämischen
    Investitionsgesellschaft PMV verwaltet wird, geleitet. EDGX hat außerdem weitere
    Finanzmittel von seinem bestehenden Investor imec.istart erhalten, Europas
    führendem universitätsnahen Accelerator.

    Der EDGX Sterna Computer ist eine leistungsstarke Datenverarbeitungseinheit
    (DPU) mit NVIDIA-Technologie. Er bietet die Rechenleistung und
    KI-Beschleunigung, die für die Ausführung komplexer Algorithmen direkt im Orbit
    erforderlich sind. Diese Funktion beseitigt den herkömmlichen Engpass beim
    Senden riesiger Rohdatensätze zur Verarbeitung auf die Erde und ermöglicht
    Satellitenbetreibern schnellere, effizientere und datengesteuerte Dienste.

    Der Sterna-Computer von EDGX wird mit dem SpaceFeather-Software-Stack betrieben,
    der für den autonomen, ausfallsicheren und aktualisierbaren Betrieb von
    Satelliten entwickelt wurde. Er umfasst ein weltraumtaugliches
    Linux-Betriebssystem mit vollständiger Rückverfolgbarkeit, ein spezielles
    Überwachungssystem für die autonome Zustandsüberwachung, die Erkennung und
    Behebung von Strahlungsfehlern sowie ein In-Orbit-Anwendungsframework für die
    Bereitstellung neuer Funktionen nach dem Start.

    Nick Destrycker, Gründer und CEO, kommentierte die Nachricht wie folgt: "Die
    Kunden warten nicht auf die Flugbestätigung, sie unterschreiben jetzt. Mit einem
    vollständigen Startplan, gesicherten kommerziellen Verträgen und unserer ersten
    Mission für Falcon 9 können wir dank dieser Finanzierung skalieren, um die
    Nachfrage nach Echtzeit-Informationen aus dem Weltraum zu befriedigen."

    Kris Vandenberk, Managing Partner bei imec.istart Future Fund, sagte: "EDGX
    repräsentiert genau die Art von transformativer Infrastruktur, nach der wir
    suchen. Die Raumfahrtindustrie steht vor einem grundlegenden Engpass: Wir
    generieren riesige Datenmengen im Orbit, verwenden aber immer noch veraltete
    "Store-and-Forward"-Architekturen. EDGX löst dieses Problem, indem es
    KI-gestütztes Edge-Computing direkt in den Weltraum bringt und Satelliten in die
    Lage versetzt, Daten in Echtzeit zu analysieren und darauf zu reagieren, anstatt
    auf die Verarbeitung am Boden zu warten."

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746931/EDGX.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2746930/EDGX_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/edgx-sch
    lieWt-finanzierungsrunde-in-hohe-von-2-3-mio-eur-ab-um-ki-rechenleistung-fur-sat
    elliten-zu-steigern-302525607.html

    Pressekontakt:

    Adam Hartley,
    Lawrence Rosenberg,
    Alex Henderson,
    Spreckley PR,
    Tel: +44 (0)207 388 9988,
    EDGX@spreckley.co.uk

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180532/6093954
    OTS: EDGX




    EDGX schließt Finanzierungsrunde in Höhe von 2,3 Mio. EUR ab, um KI-Rechenleistung für Satelliten zu steigern