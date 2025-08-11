EDGX schließt Finanzierungsrunde in Höhe von 2,3 Mio. EUR ab, um KI-Rechenleistung für Satelliten zu steigern
Gent, Belgien (ots/PRNewswire) - Die Finanzierung wird die Mission von EDGX
beschleunigen, die weltweit schnellsten KI-gestützten Edge-Computer für
Satellitenkonstellationen bereitzustellen, die eine schnelle und effiziente
Datenverarbeitung aus dem Weltraum ermöglichen
Das belgische Raumfahrt-Startup EDGX hat eine Startkapitalfinanzierung in Höhe
von 2,3 Mio. EUR abgeschlossen, um die Kommerzialisierung von EDGX Sterna, dem
Edge-KI-Computer der nächsten Generation für Satelliten, voranzutreiben.
beschleunigen, die weltweit schnellsten KI-gestützten Edge-Computer für
Satellitenkonstellationen bereitzustellen, die eine schnelle und effiziente
Datenverarbeitung aus dem Weltraum ermöglichen
Das belgische Raumfahrt-Startup EDGX hat eine Startkapitalfinanzierung in Höhe
von 2,3 Mio. EUR abgeschlossen, um die Kommerzialisierung von EDGX Sterna, dem
Edge-KI-Computer der nächsten Generation für Satelliten, voranzutreiben.
Das Start-up hat außerdem einen Vertrag über mehrere Einheiten mit einem
Satellitenbetreiber im Wert von 1,1 Mio. EUR abgeschlossen und kann bereits
Pläne für eine Demonstration im Orbit im Rahmen einer SpaceX Falcon 9-Mission im
Februar 2026 bekannt geben.
Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam vom imec.istart Future Fund und unter
Beteiligung des Flanders Future Tech Fund, der von der flämischen
Investitionsgesellschaft PMV verwaltet wird, geleitet. EDGX hat außerdem weitere
Finanzmittel von seinem bestehenden Investor imec.istart erhalten, Europas
führendem universitätsnahen Accelerator.
Der EDGX Sterna Computer ist eine leistungsstarke Datenverarbeitungseinheit
(DPU) mit NVIDIA-Technologie. Er bietet die Rechenleistung und
KI-Beschleunigung, die für die Ausführung komplexer Algorithmen direkt im Orbit
erforderlich sind. Diese Funktion beseitigt den herkömmlichen Engpass beim
Senden riesiger Rohdatensätze zur Verarbeitung auf die Erde und ermöglicht
Satellitenbetreibern schnellere, effizientere und datengesteuerte Dienste.
Der Sterna-Computer von EDGX wird mit dem SpaceFeather-Software-Stack betrieben,
der für den autonomen, ausfallsicheren und aktualisierbaren Betrieb von
Satelliten entwickelt wurde. Er umfasst ein weltraumtaugliches
Linux-Betriebssystem mit vollständiger Rückverfolgbarkeit, ein spezielles
Überwachungssystem für die autonome Zustandsüberwachung, die Erkennung und
Behebung von Strahlungsfehlern sowie ein In-Orbit-Anwendungsframework für die
Bereitstellung neuer Funktionen nach dem Start.
Nick Destrycker, Gründer und CEO, kommentierte die Nachricht wie folgt: "Die
Kunden warten nicht auf die Flugbestätigung, sie unterschreiben jetzt. Mit einem
vollständigen Startplan, gesicherten kommerziellen Verträgen und unserer ersten
Mission für Falcon 9 können wir dank dieser Finanzierung skalieren, um die
Nachfrage nach Echtzeit-Informationen aus dem Weltraum zu befriedigen."
Kris Vandenberk, Managing Partner bei imec.istart Future Fund, sagte: "EDGX
repräsentiert genau die Art von transformativer Infrastruktur, nach der wir
suchen. Die Raumfahrtindustrie steht vor einem grundlegenden Engpass: Wir
generieren riesige Datenmengen im Orbit, verwenden aber immer noch veraltete
"Store-and-Forward"-Architekturen. EDGX löst dieses Problem, indem es
KI-gestütztes Edge-Computing direkt in den Weltraum bringt und Satelliten in die
Lage versetzt, Daten in Echtzeit zu analysieren und darauf zu reagieren, anstatt
auf die Verarbeitung am Boden zu warten."
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746931/EDGX.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2746930/EDGX_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/edgx-sch
lieWt-finanzierungsrunde-in-hohe-von-2-3-mio-eur-ab-um-ki-rechenleistung-fur-sat
elliten-zu-steigern-302525607.html
Pressekontakt:
Adam Hartley,
Lawrence Rosenberg,
Alex Henderson,
Spreckley PR,
Tel: +44 (0)207 388 9988,
EDGX@spreckley.co.uk
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180532/6093954
OTS: EDGX
Satellitenbetreiber im Wert von 1,1 Mio. EUR abgeschlossen und kann bereits
Pläne für eine Demonstration im Orbit im Rahmen einer SpaceX Falcon 9-Mission im
Februar 2026 bekannt geben.
Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam vom imec.istart Future Fund und unter
Beteiligung des Flanders Future Tech Fund, der von der flämischen
Investitionsgesellschaft PMV verwaltet wird, geleitet. EDGX hat außerdem weitere
Finanzmittel von seinem bestehenden Investor imec.istart erhalten, Europas
führendem universitätsnahen Accelerator.
Der EDGX Sterna Computer ist eine leistungsstarke Datenverarbeitungseinheit
(DPU) mit NVIDIA-Technologie. Er bietet die Rechenleistung und
KI-Beschleunigung, die für die Ausführung komplexer Algorithmen direkt im Orbit
erforderlich sind. Diese Funktion beseitigt den herkömmlichen Engpass beim
Senden riesiger Rohdatensätze zur Verarbeitung auf die Erde und ermöglicht
Satellitenbetreibern schnellere, effizientere und datengesteuerte Dienste.
Der Sterna-Computer von EDGX wird mit dem SpaceFeather-Software-Stack betrieben,
der für den autonomen, ausfallsicheren und aktualisierbaren Betrieb von
Satelliten entwickelt wurde. Er umfasst ein weltraumtaugliches
Linux-Betriebssystem mit vollständiger Rückverfolgbarkeit, ein spezielles
Überwachungssystem für die autonome Zustandsüberwachung, die Erkennung und
Behebung von Strahlungsfehlern sowie ein In-Orbit-Anwendungsframework für die
Bereitstellung neuer Funktionen nach dem Start.
Nick Destrycker, Gründer und CEO, kommentierte die Nachricht wie folgt: "Die
Kunden warten nicht auf die Flugbestätigung, sie unterschreiben jetzt. Mit einem
vollständigen Startplan, gesicherten kommerziellen Verträgen und unserer ersten
Mission für Falcon 9 können wir dank dieser Finanzierung skalieren, um die
Nachfrage nach Echtzeit-Informationen aus dem Weltraum zu befriedigen."
Kris Vandenberk, Managing Partner bei imec.istart Future Fund, sagte: "EDGX
repräsentiert genau die Art von transformativer Infrastruktur, nach der wir
suchen. Die Raumfahrtindustrie steht vor einem grundlegenden Engpass: Wir
generieren riesige Datenmengen im Orbit, verwenden aber immer noch veraltete
"Store-and-Forward"-Architekturen. EDGX löst dieses Problem, indem es
KI-gestütztes Edge-Computing direkt in den Weltraum bringt und Satelliten in die
Lage versetzt, Daten in Echtzeit zu analysieren und darauf zu reagieren, anstatt
auf die Verarbeitung am Boden zu warten."
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746931/EDGX.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2746930/EDGX_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/edgx-sch
lieWt-finanzierungsrunde-in-hohe-von-2-3-mio-eur-ab-um-ki-rechenleistung-fur-sat
elliten-zu-steigern-302525607.html
Pressekontakt:
Adam Hartley,
Lawrence Rosenberg,
Alex Henderson,
Spreckley PR,
Tel: +44 (0)207 388 9988,
EDGX@spreckley.co.uk
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180532/6093954
OTS: EDGX
Autor folgen