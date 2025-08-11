DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft London Stock Exchange auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Investorenveranstaltung mit Konzernchef David Schwimmer auf "Buy" mit einem Kursziel von 12800 Pence belassen. Es sei auch um Chancen und Risiken durch das Thema Künstliche Intelligenz gegangen, schrieb Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte blickt nun positiver auf dieses Thema als bisher. Die Aktien seien attraktiv bewertet./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 117EUR auf Tradegate (11. August 2025, 10:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Benjamin Goy
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 128
Kursziel alt: 128
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
