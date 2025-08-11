Limestone Capital investiert in Nokken, um die Expansion des modularen Gastgewerbes voranzutreiben

London (ots/PRNewswire) - Limestone Capital (https://www.limestone-capital.com/)

, eine führende Private-Equity-Firma für Erfahrungsökonomie mit Hauptsitz in der

Schweiz, hat eine Beteiligung von etwas mehr als 30 % an Nokken

(http://www.nokken.com/) , einem britischen Anbieter von designorientierten

modularen Kabinen, erworben.



Die Partnerschaft zielt darauf ab, die internationale Expansion von Nokken zu

beschleunigen und das Wachstum in Europa, Großbritannien und den Vereinigten

Staaten sowie neue Markteintritte in Asien und Australasien zu unterstützen. Die

Investition unterstreicht Limestones Engagement für innovative, nachhaltige

Gastgewerbeprojekte der Spitzenklasse.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Marriott International Marriott International Registered (A) -0,38 % Aktie 0 Aufrufe heute BörsenBot 28.04.25, 15:00

"Dies ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg von Nokken und eineBestätigung dafür, wohin sich der Gastgewerbemarkt unserer Meinung nachentwickelt" , so Nathan Aylott, Mitbegründer von . Mit über 1 Milliarde Euro AUM(Assets Under Management), die in Lifestyle- und Hospitality-Plattformen wieAethos Hotels, Emerald Stay, Loisium Wine & Spa Hotels und Voaara investiertsind, ist Limestone Capital dafür bekannt, Immobilieninvestitionen mit marken-und erlebnisorientierten Betriebsplattformen zu kombinieren. "Wir sindzuversichtlich, dass dies die richtige Richtung ist" , sagte Nathan."Nokken stellt eine einzigartige Schnittmenge aus schönem Design, Funktionalitätund emotionaler Resonanz dar", sagte Grazi Painelli, Managing Director und Headof Acquisitions bei Limestone Capital. "Sie definieren neu, wie wir dienatürliche Welt erleben, und ihr skalierbares Modell passt perfekt zu unsererVision für die Zukunft des Gastgewerbes."Nokken hat sich nicht nur als Designer und Hersteller von modularen Hütten einenNamen gemacht - das Unternehmen ist Vorreiter einer neuen Kategorie vonRückzugsmöglichkeiten. Während sich ein Großteil des traditionellen Hotelsektorsnach wie vor auf hochpreisige urbane Entwicklungen konzentriert, treibt Nokkeneine Verlagerung hin zu agilen, naturnahen Aufenthalten voran. Dieses"Rückzugs"-Modell, das von fortschrittlichen Marken wie Autocamp oder durch dieÜbernahme von Postcard Cabins durch Marriott übernommen wurde, bietet eineschnellere Bereitstellung, niedrigere Kosten und eine größere Attraktivität fürdie Gäste. Mit seinen Hütten und weiteren Dienstleistungen ermöglicht es Nokkenseinen Partnern, skalierbare Erlebnisse an einzigartigen Orten wie Wäldern,Bergen und Küsten zu schaffen, anstatt in konkreten Stadtlandschaften. Damitsteht das Unternehmen an der Spitze einer Bewegung, die neu definiert, wo undwie Menschen übernachten.