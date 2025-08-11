Limestone Capital investiert in Nokken, um die Expansion des modularen Gastgewerbes voranzutreiben
London (ots/PRNewswire) - Limestone Capital (https://www.limestone-capital.com/)
, eine führende Private-Equity-Firma für Erfahrungsökonomie mit Hauptsitz in der
Schweiz, hat eine Beteiligung von etwas mehr als 30 % an Nokken
(http://www.nokken.com/) , einem britischen Anbieter von designorientierten
modularen Kabinen, erworben.
Die Partnerschaft zielt darauf ab, die internationale Expansion von Nokken zu
beschleunigen und das Wachstum in Europa, Großbritannien und den Vereinigten
Staaten sowie neue Markteintritte in Asien und Australasien zu unterstützen. Die
Investition unterstreicht Limestones Engagement für innovative, nachhaltige
Gastgewerbeprojekte der Spitzenklasse.
"Dies ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg von Nokken und eine
Bestätigung dafür, wohin sich der Gastgewerbemarkt unserer Meinung nach
entwickelt" , so Nathan Aylott, Mitbegründer von . Mit über 1 Milliarde Euro AUM
(Assets Under Management), die in Lifestyle- und Hospitality-Plattformen wie
Aethos Hotels, Emerald Stay, Loisium Wine & Spa Hotels und Voaara investiert
sind, ist Limestone Capital dafür bekannt, Immobilieninvestitionen mit marken-
und erlebnisorientierten Betriebsplattformen zu kombinieren. "Wir sind
zuversichtlich, dass dies die richtige Richtung ist" , sagte Nathan.
"Nokken stellt eine einzigartige Schnittmenge aus schönem Design, Funktionalität
und emotionaler Resonanz dar", sagte Grazi Painelli, Managing Director und Head
of Acquisitions bei Limestone Capital. "Sie definieren neu, wie wir die
natürliche Welt erleben, und ihr skalierbares Modell passt perfekt zu unserer
Vision für die Zukunft des Gastgewerbes."
Nokken hat sich nicht nur als Designer und Hersteller von modularen Hütten einen
Namen gemacht - das Unternehmen ist Vorreiter einer neuen Kategorie von
Rückzugsmöglichkeiten. Während sich ein Großteil des traditionellen Hotelsektors
nach wie vor auf hochpreisige urbane Entwicklungen konzentriert, treibt Nokken
eine Verlagerung hin zu agilen, naturnahen Aufenthalten voran. Dieses
"Rückzugs"-Modell, das von fortschrittlichen Marken wie Autocamp oder durch die
Übernahme von Postcard Cabins durch Marriott übernommen wurde, bietet eine
schnellere Bereitstellung, niedrigere Kosten und eine größere Attraktivität für
die Gäste. Mit seinen Hütten und weiteren Dienstleistungen ermöglicht es Nokken
seinen Partnern, skalierbare Erlebnisse an einzigartigen Orten wie Wäldern,
Bergen und Küsten zu schaffen, anstatt in konkreten Stadtlandschaften. Damit
steht das Unternehmen an der Spitze einer Bewegung, die neu definiert, wo und
wie Menschen übernachten.
