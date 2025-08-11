    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarriott International Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Marriott International Registered (A)
    Limestone Capital investiert in Nokken, um die Expansion des modularen Gastgewerbes voranzutreiben

    London (ots/PRNewswire) - Limestone Capital (https://www.limestone-capital.com/)
    , eine führende Private-Equity-Firma für Erfahrungsökonomie mit Hauptsitz in der
    Schweiz, hat eine Beteiligung von etwas mehr als 30 % an Nokken
    (http://www.nokken.com/) , einem britischen Anbieter von designorientierten
    modularen Kabinen, erworben.

    Die Partnerschaft zielt darauf ab, die internationale Expansion von Nokken zu
    beschleunigen und das Wachstum in Europa, Großbritannien und den Vereinigten
    Staaten sowie neue Markteintritte in Asien und Australasien zu unterstützen. Die
    Investition unterstreicht Limestones Engagement für innovative, nachhaltige
    Gastgewerbeprojekte der Spitzenklasse.

    "Dies ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg von Nokken und eine
    Bestätigung dafür, wohin sich der Gastgewerbemarkt unserer Meinung nach
    entwickelt" , so Nathan Aylott, Mitbegründer von . Mit über 1 Milliarde Euro AUM
    (Assets Under Management), die in Lifestyle- und Hospitality-Plattformen wie
    Aethos Hotels, Emerald Stay, Loisium Wine & Spa Hotels und Voaara investiert
    sind, ist Limestone Capital dafür bekannt, Immobilieninvestitionen mit marken-
    und erlebnisorientierten Betriebsplattformen zu kombinieren. "Wir sind
    zuversichtlich, dass dies die richtige Richtung ist" , sagte Nathan.

    "Nokken stellt eine einzigartige Schnittmenge aus schönem Design, Funktionalität
    und emotionaler Resonanz dar", sagte Grazi Painelli, Managing Director und Head
    of Acquisitions bei Limestone Capital. "Sie definieren neu, wie wir die
    natürliche Welt erleben, und ihr skalierbares Modell passt perfekt zu unserer
    Vision für die Zukunft des Gastgewerbes."

    Nokken hat sich nicht nur als Designer und Hersteller von modularen Hütten einen
    Namen gemacht - das Unternehmen ist Vorreiter einer neuen Kategorie von
    Rückzugsmöglichkeiten. Während sich ein Großteil des traditionellen Hotelsektors
    nach wie vor auf hochpreisige urbane Entwicklungen konzentriert, treibt Nokken
    eine Verlagerung hin zu agilen, naturnahen Aufenthalten voran. Dieses
    "Rückzugs"-Modell, das von fortschrittlichen Marken wie Autocamp oder durch die
    Übernahme von Postcard Cabins durch Marriott übernommen wurde, bietet eine
    schnellere Bereitstellung, niedrigere Kosten und eine größere Attraktivität für
    die Gäste. Mit seinen Hütten und weiteren Dienstleistungen ermöglicht es Nokken
    seinen Partnern, skalierbare Erlebnisse an einzigartigen Orten wie Wäldern,
    Bergen und Küsten zu schaffen, anstatt in konkreten Stadtlandschaften. Damit
    steht das Unternehmen an der Spitze einer Bewegung, die neu definiert, wo und
    wie Menschen übernachten.
