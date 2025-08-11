DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RTL GROUP auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RTL Group nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Medienkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 35,15EUR auf Tradegate (11. August 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: RTL GROUP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



