DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen für das zweite Quartal von 140 auf 133 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Dax-Konzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnerwartungen. Der Konzern habe aber Potenzial, innere Werte freizusetzen./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 109,3EUR auf Tradegate (11. August 2025, 11:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 133
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
