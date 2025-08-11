    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    AKTIE IM FOKUS

    Suss mit nächstem Tief seit April - US-China-Streit im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Suss Microtec fällt um 3,8% auf 29,70 Euro.
    • Kritische Stimmen wegen nachlassender Auftragseingänge.
    • Nvidia und AMD betroffen von US-China Streit.
    AKTIE IM FOKUS - Suss mit nächstem Tief seit April - US-China-Streit im Blick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Abwärtstrend bei Suss Microtec hat sich am Montag fortgesetzt. Mit einem Abschlag von 3,8 Prozent auf 29,70 Euro sackte der Kurs unter der 30-Euro-Marke auf ein erneutes Tief seit April. Die Stimmen zu dem Maschinenbauer, der stark auf die Halbleiterbranche ausgerichtet ist, sind zuletzt kritischer geworden.

    Bereits am vergangenen Freitag wiesen mehrere Experten auf nachlassende Auftragseingänge hin, was sie mit einer Sättigung im Bereich der Künstlichen Intelligenz und den Trends in China in Zusammenhang brachten. Auch Janardan Menon von Jefferies ist nun vorsichtiger, solange keine Anzeichen einer Trendwende erkennbar sind. Er reduzierte sein Kursziel auf 31 Euro.

    In der Chipbranche sorgt derzeit auch der Streit zwischen den USA und China für Schlagzeilen, weshalb die Aktien des US-Chipriesen Nvidia am Montag in New York 1,2 Prozent tiefer erwartet werden. Laut Medienberichten sollen der Chipriese und sein Wettbewerber AMD der US-Regierung bei China-Verkäufen von KI-Chips künftig einen Umsatzanteil von 15 Prozent abtreten./tih/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 145,1 auf Tradegate (11. August 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 200,00USD was eine Bandbreite von +9,14 %/+28,40 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene Werte
