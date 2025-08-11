Suss mit nächstem Tief seit April - US-China-Streit im Blick

In der Chipbranche sorgt derzeit auch der Streit zwischen den USA und China für Schlagzeilen, weshalb die Aktien des US-Chipriesen Nvidia am Montag in New York 1,2 Prozent tiefer erwartet werden. Laut Medienberichten sollen der Chipriese und sein Wettbewerber AMD der US-Regierung bei China-Verkäufen von KI-Chips künftig einen Umsatzanteil von 15 Prozent abtreten./tih/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 145,1 auf Tradegate (11. August 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,09 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 200,00USD was eine Bandbreite von +9,14 %/+28,40 % bedeutet.