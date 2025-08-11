AKTIE IM FOKUS
Suss mit nächstem Tief seit April - US-China-Streit im Blick
- Suss Microtec fällt um 3,8% auf 29,70 Euro.
- Kritische Stimmen wegen nachlassender Auftragseingänge.
- Nvidia und AMD betroffen von US-China Streit.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Abwärtstrend bei Suss Microtec hat sich am Montag fortgesetzt. Mit einem Abschlag von 3,8 Prozent auf 29,70 Euro sackte der Kurs unter der 30-Euro-Marke auf ein erneutes Tief seit April. Die Stimmen zu dem Maschinenbauer, der stark auf die Halbleiterbranche ausgerichtet ist, sind zuletzt kritischer geworden.
Bereits am vergangenen Freitag wiesen mehrere Experten auf nachlassende Auftragseingänge hin, was sie mit einer Sättigung im Bereich der Künstlichen Intelligenz und den Trends in China in Zusammenhang brachten. Auch Janardan Menon von Jefferies ist nun vorsichtiger, solange keine Anzeichen einer Trendwende erkennbar sind. Er reduzierte sein Kursziel auf 31 Euro.
In der Chipbranche sorgt derzeit auch der Streit zwischen den USA und China für Schlagzeilen, weshalb die Aktien des US-Chipriesen Nvidia am Montag in New York 1,2 Prozent tiefer erwartet werden. Laut Medienberichten sollen der Chipriese und sein Wettbewerber AMD der US-Regierung bei China-Verkäufen von KI-Chips künftig einen Umsatzanteil von 15 Prozent abtreten./tih/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 145,1 auf Tradegate (11. August 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,09 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 200,00USD was eine Bandbreite von +9,14 %/+28,40 % bedeutet.
AMD konnte gestern trotz passabler Zahlen, kurstechnisch keinen mehr draufsetzen und fällt zurück. Nach nahezu 150% in der Basis ist das aber auch kein Wunder. Unsere Teilverkäufe und die vorsichtigere Neuausrichtung waren korrekt. Im Nachgang war der Überschuss der I-SKS Ziele zu euphorisch und wird aktuell zurückgenommen. Mehr sehe ich bislang nicht. Abwarten was USA in den nächsten Tagen mit AMD macht. Das ist aber kein Grund für uns, nicht weiter auf AMD zu setzen. Die Aktie dürfte spätestens zum Jahresende die Marke von 200 $ überschreiten und da wollen wir dabei sein.