Abgabefrist für Steuererklärung verpasst - was nun? (FOTO)
Neustadt a. d. W. (ots) - Zuviel um die Ohren, keine Zeit oder schlicht und
einfach vergessen: Wer zur Abgabe einer Steuererklärung für 2024 verpflichtet
ist und die Abgabefrist am 31. Juli verpasst hat, sollte jetzt schnell handeln.
Ansonsten könnte es teuer werden. Welche Strafen das Finanzamt festsetzen kann
und ob sich die Abgabefrist vielleicht sogar nachträglich verlängern lässt,
erläutert der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).
Wann wird ein Verspätungszuschlag fällig?
Stichtag für die Abgabefrist der Steuererklärung 2024 war der 31. Juli 2025 -
jedenfalls für alle, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind und
keine steuerliche Beratung in Anspruch nehmen. Wer das nicht geschafft hat,
sollte sich jetzt sputen. Denn nun muss in vielen Fällen mit einem
Verspätungszuschlag gerechnet werden. Und je mehr Zeit verstreicht, desto teurer
kann es werden.
Der Verspätungszuschlag beläuft sich auf 0,25 Prozent der um die Vorauszahlungen
und die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge verminderten Steuerfestsetzung -
mindestens aber 25 Euro pro angefangenen Monat der Verspätung. Maximal können
25.000 Euro Verspätungszuschlag fällig werden.
Wie hoch ist der Verspätungszuschlag?
Beispiel: Ein Arbeitnehmer muss voraussichtlich 500 Euro Steuern nachzahlen. Er
gibt seine Steuererklärung drei Monate nach dem Stichtag ab, und das zuständige
Finanzamt setzt einen Verspätungszuschlag fest. 0,25 Prozent von 500 Euro sind
zwar nur 1,25 Euro, da der Zuschlag aber mindestens 25 Euro pro Monat beträgt,
muss der Arbeitnehmer 75 Euro Verspätungszuschlag berappen - also insgesamt 575
Euro inklusive der Steuernachzahlung.
Ob ein Verspätungszuschlag erhoben wird, liegt in bestimmten Fällen im Ermessen
des Finanzamts. Wenn die Steuererklärung jedoch 14 Monate nach Ablauf des
betreffenden Kalenderjahres nicht eingegangen ist, muss ein Zuschlag zwingend
festgesetzt werden. Ausnahme: Bei einer Steuererstattung, einer Festsetzung der
Steuer auf null Euro oder einer rückwirkenden Fristverlängerung kann das
Finanzamt auch dann noch auf den Verspätungszuschlag verzichten.
Ist nach der Abgabefrist noch ein Aufschub möglich?
Hat man die Abgabefrist verpasst, kann es sich lohnen, zeitnah Kontakt mit dem
Finanzamt aufzunehmen und die Gründe dafür zu erläutern. So lässt sich ein
Verspätungszuschlag möglicherweise noch verhindern. Denn führt man gute und
glaubhafte Gründe für die Verspätung an, gewährt das Finanzamt unter Umständen
noch etwas Aufschub. Diesen Termin sollte man dann aber auf keinen Fall
verstreichen lassen.
Wichtig: Wer seine Einkommensteuererklärung durch Steuerberater oder einen
Lohnsteuerhilfeverein wie der VLH erstellen lässt, hat für die Abgabe der
Autor folgen