Abgabefrist für Steuererklärung verpasst - was nun? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Zuviel um die Ohren, keine Zeit oder schlicht und

einfach vergessen: Wer zur Abgabe einer Steuererklärung für 2024 verpflichtet

ist und die Abgabefrist am 31. Juli verpasst hat, sollte jetzt schnell handeln.

Ansonsten könnte es teuer werden. Welche Strafen das Finanzamt festsetzen kann

und ob sich die Abgabefrist vielleicht sogar nachträglich verlängern lässt,

erläutert der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).



Wann wird ein Verspätungszuschlag fällig?





Stichtag für die Abgabefrist der Steuererklärung 2024 war der 31. Juli 2025 -jedenfalls für alle, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind undkeine steuerliche Beratung in Anspruch nehmen. Wer das nicht geschafft hat,sollte sich jetzt sputen. Denn nun muss in vielen Fällen mit einemVerspätungszuschlag gerechnet werden. Und je mehr Zeit verstreicht, desto teurerkann es werden.Der Verspätungszuschlag beläuft sich auf 0,25 Prozent der um die Vorauszahlungenund die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge verminderten Steuerfestsetzung -mindestens aber 25 Euro pro angefangenen Monat der Verspätung. Maximal können25.000 Euro Verspätungszuschlag fällig werden.Wie hoch ist der Verspätungszuschlag?Beispiel: Ein Arbeitnehmer muss voraussichtlich 500 Euro Steuern nachzahlen. Ergibt seine Steuererklärung drei Monate nach dem Stichtag ab, und das zuständigeFinanzamt setzt einen Verspätungszuschlag fest. 0,25 Prozent von 500 Euro sindzwar nur 1,25 Euro, da der Zuschlag aber mindestens 25 Euro pro Monat beträgt,muss der Arbeitnehmer 75 Euro Verspätungszuschlag berappen - also insgesamt 575Euro inklusive der Steuernachzahlung.Ob ein Verspätungszuschlag erhoben wird, liegt in bestimmten Fällen im Ermessendes Finanzamts. Wenn die Steuererklärung jedoch 14 Monate nach Ablauf desbetreffenden Kalenderjahres nicht eingegangen ist, muss ein Zuschlag zwingendfestgesetzt werden. Ausnahme: Bei einer Steuererstattung, einer Festsetzung derSteuer auf null Euro oder einer rückwirkenden Fristverlängerung kann dasFinanzamt auch dann noch auf den Verspätungszuschlag verzichten.Ist nach der Abgabefrist noch ein Aufschub möglich?Hat man die Abgabefrist verpasst, kann es sich lohnen, zeitnah Kontakt mit demFinanzamt aufzunehmen und die Gründe dafür zu erläutern. So lässt sich einVerspätungszuschlag möglicherweise noch verhindern. Denn führt man gute undglaubhafte Gründe für die Verspätung an, gewährt das Finanzamt unter Umständennoch etwas Aufschub. Diesen Termin sollte man dann aber auf keinen Fallverstreichen lassen.Wichtig: Wer seine Einkommensteuererklärung durch Steuerberater oder einenLohnsteuerhilfeverein wie der VLH erstellen lässt, hat für die Abgabe der