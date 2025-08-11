    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    DZ BANK stuft BAYER AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer nach detaillierten Quartalszahlen von 36 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die überraschend guten Eckdaten nun bestätigt, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Leverkusener zeigten eine gute operative Performance. Allerdings hätten auch die negativen Währungseffekte zugenommen. Ein potenzieller positiver Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Annahme des Antrags von Bayer auf Revision eines Glyphosat-Urteils empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten./rob/la/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 09:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 25,95EUR auf Tradegate (11. August 2025, 11:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Peter Spengler
    Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


