JOST verkauft Hyva Cranes an Mutares: Deal abgeschlossen!
JOST Werke SE verkauft das Cranes Geschäft von Hyva an Mutares, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, während Mutares eine Trendwende plant.
Foto: adobe.stock.com
- JOST Werke SE hat eine Vereinbarung zum Verkauf des Cranes Geschäfts von Hyva an Mutares SE & Co. KGaA unterzeichnet.
- Der Verkauf erfolgt, da das Cranes Geschäft als nicht wesentlich für die Wachstumsstrategie von JOST identifiziert wurde.
- Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal 2025 erwartet, und JOST wird bis dahin laufende Projekte im Cranes Bereich weiterführen.
- JOST plant, sich nach dem Verkauf stärker auf das Kerngeschäft und die Integration des Hyva Portfolios zu konzentrieren, um Wachstumschancen zu nutzen.
- Mutares sieht im Cranes Geschäft von Hyva eine Chance für eine Trendwende und plant, die Rentabilität durch Restrukturierungen zu verbessern.
- JOST hat das Cranes Geschäft ab dem 1. Februar 2025 als „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ klassifiziert, was die Umsatzprognosen für 2025 nicht beeinflusst.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei mutares ist am 12.08.2025.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,33EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,44 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,40EUR das entspricht einem Plus von +0,26 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.260,56PKT (-0,69 %).
+2,35 %
+1,67 %
-19,15 %
-16,69 %
-12,44 %
+50,66 %
+194,84 %
+37,29 %
+21.339,39 %
ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte