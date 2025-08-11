US-Wirtschaft: Fed senkt einfach die Zinsen nicht!

Fed-Chef Jerome Powell wird hierzulande oft als Galliosfigur stilisiert, die dem US-Präsidenten gegen wirtschaftliche Unvernunft die Stirn biete. Diese Erzählung gehört allerdings ins Reich der Legenden. Sie romantisiert eine Politisierung der Fed, die ihrer institutionellen DNA völlig fremd ist.

Nicht nur der US-Präsident Donald Trump fordert eine Senkung des Leitzinses; dazu gesellen sich mehrere namhafte institutuionelle Investoren und Analysten.

Powell sagt gegenüber dem Guardian Anfang Juli: "Wir haben bisher keine nennenswerten Auswirkungen der Zölle gesehen und hatten auch jetzt nicht damit gerechnet. Wir haben immer gesagt, dass Zeitpunkt, Ausmaß und Dauer der Inflation höchst ungewiss seien, und das hat sich nun bestätigt."

VorOrth, die Meinungskolumne auf wallstreetONLINE. Nachrichten-Redakteur Krischan Orth kommentiert das zögerliche Verhalten der Fed, den US-Leitzins nicht zu senken.

Und: "Wir beobachten die Entwicklung. Wir erwarten im Laufe des Sommers höhere Werte, müssen uns aber darauf einstellen, dass diese höher, niedriger oder früher ausfallen können als erwartet."

Powell will die Wirkung der Zölle also abwarten, während Trump niedrige Zinsen braucht, um sein Zollgebahren überhaupt durchzuführen: Denn noch sind die Wirkungen der Zölle in der US-Wirtschaft noch nicht vollständig anbekommen.

Langfristig würde sich der Zoll-Effekt tiefer ins System fressen: Lieferketten verschieben sich, Verträge werden neu verhandelt, Produktionsstandorte überdacht werden. Besonders spürbar ist das in der Autoindustrie, wo massive Zölle gewachsene Zuliefernetzwerke zerschneiden, da ein Auto aus mehr als 300 Teilen aus aller Welt gefertigt wird.

Die Zoll-Apokalypse verfolgte aber auch ein Ziel: Durch hohe Zölle drückt Trump kurzfristig den US-Dollar, um US-Exporte günstiger und wettbewerbsfähiger zu machen. Gleichzeitig kassiert der Staat Einnahmen aus den Zöllen – ein doppelter Gewinn. Später könnten die Zölle wieder gesenkt werden, der US-Dollar zieht wieder an, und die Wirtschaft profitiert dann von niedrigeren Importkosten.

Wenn die Fed dabei die Zinsen nicht senkt, wird das Spiel komplizierter: Die höheren Zinsen könnten den US-Dollar stützen oder sogar aufwerten und den Druck der Zölle auf die Wirtschaft verstärken. Dann würde der geplante Vorteil eines schwächeren US-Dollars verloren gehen, und die Belastung durch teurere Importe und höhere Kreditkosten könnte die Wirtschaft bremsen.

Powell kommt zu dem Schluss, dass es "klüger" sei, die Auswirkungen der Einführung von Zöllen auf US-Importe abzuwarten, da die US-Wirtschaft "in solider Verfassung" sei.

Der Druck auf die Fed hat sich seit dem letzten US-Wirtschaftsbericht aber deutlich erhöht, denn dieser fiel schlechter aus, als allgemein erwartet wurde.

Wenn Trump auf Zinssenkungen drängt, spricht das also auch dafür, dass die hohen Zölle nur ein temporäres Mittel sind. Die Zölle sollen kurzfristig Druck machen und Einnahmen bringen, während die Fed mit niedrigeren Zinsen die Wirtschaft stützen soll.

Der Markt spekuliert, dass es derzeit eine 85,5 prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte gäbe, basierend auf den aktuellen Futures-Märkten. Einige Analysten, darunter Rick Rieder von BlackRock, halten sogar eine Senkung um 50 Basispunkte für möglich, falls der Arbeitsmarkt weiter schwächele.

Am 17. September wissen wir mehr, dann veröffentlicht die Fed ihre Entscheidung zum US-Leitzins.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

