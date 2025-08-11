Mercedes schwächt Luxuskurs ab

Weil Aktien von Automobilunternehmen zyklische Werte sind.

Sie bewegen sich mehr oder weniger immer im gleichen Rythmus nach oben wie nach unten.

Eigentlich kann man bei Autoaktien nicht viel verkehrt machen.

Tief einkaufen, warten bis sie gestiegen ist und verkaufen oder eben halten und Dividende Jahr für Jahr kassieren.

Wer bei diesen Werten zu hoch einkauft oder eben bei tiefem Einstieg zu ungeduldig ist, ist selbst schuld, wenn er keinen Gewinn rauszieht.











