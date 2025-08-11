Bericht
Mercedes schwächt Luxuskurs ab
Foto: Mercedes-Stern (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Mercedes-Benz will seine Hochpreisstrategie offenbar aufweichen. Das berichtet das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Insider. Demnach strebt der Dax-Konzern in seiner dominanten Autosparte künftig nicht mehr an, ausschließlich "wie eine Luxusmarke" zu denken und zu handeln. Das Zielbild der Marke soll breiter gefasst werden. Mercedes wollte sich laut Zeitung zu dem Vorhaben nicht äußern.
Vom umstrittenen Wort "Luxus" distanziert sich der Fahrzeughersteller zunehmend. Der Begriff hatte bei Mitarbeitern und Kunden stark polarisiert. "Wir haben unsere Strategie eigentlich nie so bezeichnet", sagte Mercedes-Chef Ola Källenius dem "Handelsblatt". Mercedes stehe jedoch für das Besondere. "Unser Ziel war und ist, in allen unseren Segmenten den Kunden das jeweils begehrenswerteste Angebot zu machen", so der Vorstandschef.
Zentrale Aspekte von Källenius` Wirtschaftslogik ("Economics of desire") wie der Fokus auf Privatkunden und zahlungskräftige Gewerbetreibende sollen zwar bestehen bleiben. Zugleich müssten Stückzahlen und Preise wieder in Balance gebracht werden, heißt es intern. So plant Mercedes etwa perspektivisch den Neuwagenabsatz wieder auf deutlich mehr als zwei Millionen Pkw pro Jahr anzuheben, um die Fabriken solide auslasten zu können.
wieso ist bei Mercedes eine Dividendenrendite von 4,xx nicht genug??? Müssen es immer 6 bis 8% sein oder noch mehr ... na viel Glück beim Suchen nach solchen "Standardwerten", die nicht schon aus ihrer Substanz ausschütten 🧐🤔mitdiskutieren »
Weil Aktien von Automobilunternehmen zyklische Werte sind.
Sie bewegen sich mehr oder weniger immer im gleichen Rythmus nach oben wie nach unten.
Eigentlich kann man bei Autoaktien nicht viel verkehrt machen.
Tief einkaufen, warten bis sie gestiegen ist und verkaufen oder eben halten und Dividende Jahr für Jahr kassieren.
Wer bei diesen Werten zu hoch einkauft oder eben bei tiefem Einstieg zu ungeduldig ist, ist selbst schuld, wenn er keinen Gewinn rauszieht.
https://de.motor1.com/news/768015/mercedes-groesstes-produkteinfuehrungsprogramm-geschichte/
