Rheinmetall Aktie verliert signifikant - 11.08.2025

Mit einer Performance von -3,98 % musste die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Rheinmetall Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -3,45 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +162,81 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,12 % 1 Monat -11,73 % 3 Monate -3,45 % 1 Jahr +200,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie, die trotz eines Auftragsbestands von 63 Mrd. EUR und einem Umsatzwachstum von 24% gefallen ist. Die operative Ergebnismarge von 10% und Analystenerwartungen, die nicht erfüllt wurden, sind ebenfalls Thema. Teilnehmer sprechen von Blasentendenzen und einer enttäuschenden Quartalsbilanz. Politische Unsicherheiten und deren Einfluss auf die Aktie werden thematisiert. Langfristige Investoren sehen Potenzial in der Aktie trotz aktueller Schwäche.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,05 Mrd. wert.

Die Aktien von Rheinmetall liegen rund 18 % unter ihren jüngsten Höchstständen und bieten angesichts der historischen starken Erholungen (>130 % seit den letzten Waffenstillstandsgesprächen) eine Kaufgelegenheit. Der Ukraine-Anteil am Umsatz liegt derzeit bei etwa 10 % und dürfte (laut mwb-Schätzung) auf unter 5 % sinken, da die EU- und NATO-Aufrüstung künftiges Wachstum treiben – unterstützt durch das Verteidigungsziel von 3,5 % des BIP.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.