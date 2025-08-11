Buy or Goodbye?
LVMH, Bayer, Thyssenkrupp und Totalenergies – Die Analystenstimmen des Tages
LVMH, Bayer, Thyssenkrupp und Totalenergies: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
- RBC stuft LVMH auf "Outperform", Kursziel 550 Euro.
- Jefferies belässt Bayer auf "Hold", Risiken minimiert.
- Baader Bank stuft Thyssenkrupp auf "Buy", Kursziel 12,50 Euro.
RBC stuft LVMH auf "Outperform"
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Die deutlich niedrigeren Bewertungen von Hermes und LVMH machten diese Aktien nun wieder attraktiver.
Jefferies stuft Bayer auf "Hold"
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" belassen. Im Verlauf des Jahres seien die Ergebnisausblicke europäischer Chemieproduzenten im Schnitt ein gutes Stück gesunken, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Mit Blick auf die Konsensprognosen für 2025 habe das die Risiken minimiert. Im zweiten Halbjahr richte sich der Blick nun aber bereits auf das kommende Jahr, und hier gebe es erneut das Risiko rückläufiger Annahmen für den Sektor. Bei Bayer sei dieses Risiko wiederum vergleichsweise gering.
Baader Bank stuft Thyssenkrupp auf "Buy"
Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die Zustimmung der Aktionäre zu einer Abspaltung des Marine-Geschäfts sei ein wichtiger Schritt zum Abbau der Konzernkomplexität und für finanzielles Wachstum, schrieb Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Schwieriger aber werde ein Plan für das europäische Stahlgeschäft.
Berenberg hebt das Kursziel für Totalenergies an
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Totalenergies von 61 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nettoverschuldung des Öl- und Gaskonzerns sei zuletzt stark gestiegen, schrieb Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Ausschüttungsquote von derzeit 55 Prozent dürfte in dem aktuellen konjunkturellen Umfeld nicht zu halten sein. Investoren dürften eher auf eine niedrigere Ausschüttungsquote und mehr auf eine solide Bilanz setzen.
Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)