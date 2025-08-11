Almonty Industries Aktie auf Höhenflug - 11.08.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Almonty Industries einen Gewinn von +3,49 % verbuchen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von +7,37 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,16 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +157,65 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,16 % 1 Monat -27,27 % 3 Monate +3,49 % 1 Jahr +248,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie, die von einem Anstieg der Wolframpreise profitiert. Die Teilnehmer sind optimistisch, dass die steigenden Rohstoffpreise die Verhandlungsposition von Almonty stärken. Es wird auch über die strategische Bedeutung der neuen Mitglieder im Board of Directors gesprochen, die als Verbindungspersonen zu politischen und militärischen Kreisen dienen. Die Meinungen sind geteilt zwischen langfristigen Investoren und solchen, die auf kurzfristige Gewinne hoffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 216 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 818,11 Mio. wert.

Rheinmetall und Hensoldt haben mit ihren Quartalszahlen Börsianer enttäuscht. Wachstum, Profitabilität und insbesondere der Auftragseingang hinken den hohen Erwartungen hinterher. Sind die Unternehmen aus der zweiten Reihe vielleicht die wahren Gewinner des Rüstungsbooms?

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.