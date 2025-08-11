    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArcelorMittal AktievorwärtsNachrichten zu ArcelorMittal

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 11.08.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 11.08.25
    Foto: HJBC - stock.adobe.com

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 11.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (-0,29 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (-1,26 %), ArcelorMittal SA (-0,83 %), Gold (-1,34 %), DAX Performance (-0,44 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    ArcelorMittal SA NG8G7G Short 4,49 314,05 Tsd.
    Silber PJ2NHL Long 7,86 205,00 Tsd.
    Silber NG8BY3 Long 3,46 187,60 Tsd.
    Gold NB1T3T Short 18,66 184,59 Tsd.
    DAX Performance DU0FR7 Long 32,34 159,70 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Silber PL7LY0 Long 4,61 104,40 Tsd.
    Gold SJ1C2T Long 22,02 56,88 Tsd.
    Microsoft Corp. PZ19QQ Long 8,61 40,00 Tsd.
    Infineon Technologies AG SU9M63 Long 14,69 24,00 Tsd.
    Nvidia Corporation DQ6V8X Long 3,86 22,65 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    EURO STOXX 50 Price Index
    Sonstige
    		PC99UP 778,71 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		DQ05NF 492,77 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Cap
    		PC5TYN 413,92 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Cap
    		PG6GZV 295,17 Tsd.
    Evotec SE
    Classic
    		DQ6EE1 148,80 Tsd.



    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
