Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 11.08.25
Foto: HJBC - stock.adobe.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 11.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (-0,29 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (-1,26 %), ArcelorMittal SA (-0,83 %), Gold (-1,34 %), DAX Performance (-0,44 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|ArcelorMittal SA
|NG8G7G
|Short
|4,49
|314,05 Tsd.
|Silber
|PJ2NHL
|Long
|7,86
|205,00 Tsd.
|Silber
|NG8BY3
|Long
|3,46
|187,60 Tsd.
|Gold
|NB1T3T
|Short
|18,66
|184,59 Tsd.
|DAX Performance
|DU0FR7
|Long
|32,34
|159,70 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Silber
|PL7LY0
|Long
|4,61
|104,40 Tsd.
|Gold
|SJ1C2T
|Long
|22,02
|56,88 Tsd.
|Microsoft Corp.
|PZ19QQ
|Long
|8,61
|40,00 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|SU9M63
|Long
|14,69
|24,00 Tsd.
|Nvidia Corporation
|DQ6V8X
|Long
|3,86
|22,65 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|PC99UP
|778,71 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|DQ05NF
|492,77 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Cap
|PC5TYN
|413,92 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Cap
|PG6GZV
|295,17 Tsd.
|Evotec SE
|
Classic
|DQ6EE1
|148,80 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte