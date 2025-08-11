HYPOPORT Aktie sackt ab - 11.08.2025

Mit einer Performance von -5,83 % musste die HYPOPORT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HYPOPORT mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -10,81 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um +2,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,21 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HYPOPORT +9,68 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,61 % geändert.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,26 % 1 Monat -14,21 % 3 Monate -10,81 % 1 Jahr -26,03 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Mrd.EUR wert.

Nach der deutlichen Vorwochenerholung des Dax ist es am Montag nur noch in den Auftaktminuten etwas nach oben gegangen. Bei gut 24.220 Punkten war zunächst Schluss mit der Annäherung an das einen Monat alte Rekordhoch von 24.639 Punkten. Der …

Der Finanzdienstleister Hypoport sieht sich dank einer wieder wachsenden Nachfrage nach Immobilienkrediten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz soll in diesem Jahr wie geplant auf mindestens 640 Millionen Euro steigen, teilte das im SDax …

Nach der deutlichen Vorwochenerholung des Dax bahnt sich am Montag am deutschen Aktienmarkt nochmals ein höherer Start an. Die Anleger gehen zunächst optimistisch in die neue Woche, die allerdings geprägt werden könnte von geopolitischen …

HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.