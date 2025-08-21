    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAegon AktievorwärtsNachrichten zu Aegon

    Walmart, CTS Eventim, Aegon und Hamburg Commercial Bank legen Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Walmart, CTS Eventim, Aegon und Hamburg Commercial Bank legen Zahlen vor!
    Foto: Charles Krupa/AP/dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Niederlande: Aegon, Halbjahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Walmart, Q2-Zahlen
    14:00 Uhr, Deutschland: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen

    USA: Intuit, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
    06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 7/25
    08:00 Uhr, Norwegen: BIP Q2/25
    08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (endgültig)
    08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 7/25
    09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
    09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 7/25
    10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 7/25
    10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 6/25
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/25
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: Frühindikator 7/25
    16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuer 7/25
    16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig)

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 21.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00USAUSAJackson Hole Symposium
    09:15FrankreichFRAS&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
    09:15FrankreichFRAS&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
    09:15FrankreichFRAS&P Global PMI Gesamtindex
    09:30DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Manufacturing PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Services PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Composite PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Manufacturing PMI
    12:00DeutschlandDEUDeutschlands Bundesbank Monatsbericht
    13:30USAUSAFOMC Mitglied Bostic Rede
    14:30USAUSAPhilly-Fed-Herstellungsindex
    14:30USAUSAErstanträge Arbeitslosenunterstützung
    15:45USAUSAS&P Global Services PMI
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    15:45USAUSAS&P Global Manufacturing PMI
    16:00Euro ZoneEURVerbrauchervertrauen
    alle Termine anzeigen »


