Ihre wichtigsten Termine
Walmart, CTS Eventim, Aegon und Hamburg Commercial Bank legen Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Niederlande: Aegon, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Walmart, Q2-Zahlen
14:00 Uhr, Deutschland: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen
USA: Intuit, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 7/25
08:00 Uhr, Norwegen: BIP Q2/25
08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 7/25
09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 7/25
10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 7/25
10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 6/25
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/25
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: Frühindikator 7/25
16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuer 7/25
16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 21.08.2025
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA Jackson Hole Symposium 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:15 FRA S&P Global PMI Gesamtindex 09:30 DEU HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Manufacturing PMI 09:30 DEU HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:00 EUR HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Services PMI 10:30 GBR S&P Global Composite PMI 10:30 GBR S&P Global Manufacturing PMI 12:00 DEU Deutschlands Bundesbank Monatsbericht 13:30 USA FOMC Mitglied Bostic Rede 14:30 USA Philly-Fed-Herstellungsindex 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 15:45 USA S&P Global Services PMI 15:45 USA S&P Global Composite PMI 15:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 16:00 EUR Verbrauchervertrauen
Webinare
|Zeit
|Thema
|07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|19.08. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Frei mit 55 – Wie wir unseren Lebensstandard aus Kapital von den Börsen finanzieren!
|22.08. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin