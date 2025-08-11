Canopy Growth - Aktie zieht deutlich an - 11.08.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Canopy Growth investiert war, konnte einen Gewinn von +5,17 % verbuchen.

Mit einer Performance von +25,99 % konnte die Canopy Growth Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Canopy Growth Aktie damit um +35,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Canopy Growth -54,48 % verloren.

Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +35,11 % 1 Monat +17,76 % 3 Monate +5,17 % 1 Jahr -79,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Canopy Growth Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Canopy Growth Aktie, beeinflusst durch politische Entwicklungen wie Trumps mögliche Umklassifizierung von Marihuana, die finanzielle Performance des Unternehmens mit einem Umsatzanstieg von 24% im letzten Quartal, und spekulative Erwartungen einer Kursverdreifachung trotz eines Jahresverlusts von über 60%. Zudem herrscht Skepsis gegenüber früheren Kursprognosen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Canopy Growth eingestellt.

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Es gibt 205 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 274,49 Mio. wert.

Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.