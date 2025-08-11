C3.ai Registered (A) - Aktie erlebt Kurseinbruch -27,28 % - 11.08.2025

Die C3.ai Registered (A) Aktie ist bisher um -27,28 % auf 13,832€ gefallen. Das sind -5,190 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

C3.ai bietet eine leistungsstarke KI-Plattform für Unternehmen, die sich durch ihre Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten C3.ai Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -28,81 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die C3.ai Registered (A) Aktie damit um -22,23 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,30 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -54,71 % verloren.

C3.ai Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,23 % 1 Monat -34,30 % 3 Monate -28,81 % 1 Jahr -33,88 %

Informationen zur C3.ai Registered (A) Aktie

Es gibt 131 Mio. C3.ai Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,83 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

C3.ai Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die C3.ai Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur C3.ai Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.