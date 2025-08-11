Orsted - Aktie verliert deutlich - 11.08.2025

Die Orsted Aktie notiert aktuell bei 29,92€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -24,90 % nachgegeben, was einem Verlust von -9,92 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Ørsted ist ein Pionier in der Offshore-Windenergie und dominiert den Markt durch seine Innovationskraft und nachhaltigen Lösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Orsted-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,29 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Orsted -8,67 % verloren.

Orsted Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,51 % 1 Monat +5,65 % 3 Monate +16,29 % 1 Jahr -27,97 %

Informationen zur Orsted Aktie

Es gibt 420 Mio. Orsted Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,58 Mrd. wert.

Nach fünf Gewinntagen in Folge ist der EuroStoxx 50 mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex der Eurozone gab bis zum Montagmittag um 0,1 Prozent auf 5.342 Punkte nach. In der Vorwoche hatte er 3,5 Prozent gewonnen. …

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Begrenzung des Ausbaus der Windkraft auf See bringt den dänischen Energiekonzern Orsted in finanzielle Bedrängnis. Das Unternehmen blies einen geplanten Teilverkauf seines US-Windparkprojektes …

Orsted-Aktien stürzen am Montag um mehr als 25 Prozent ab. Anleger reagieren schockiert auf eine Milliarden-Kapitalerhöhung, geplatzte US-Projekte und politische Bremsmanöver von Donald Trump.

Orsted Aktie jetzt kaufen?

Ob die Orsted Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Orsted Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.