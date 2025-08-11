Rheinmetall, Renk & Hensoldt bluten vor Trump-Putin-Gipfel

Bereits vergangene Woche hatten schwächer als erwartete Quartalszahlen von Rheinmetall für Ernüchterung gesorgt. Umsatz und operatives Ergebnis blieben hinter den Prognosen zurück, ein schleppender Auftragseingang inmitten des Rüstungsbooms wurde als Warnsignal gewertet. Marktanalyst Jens Klatt von XTB warnte zudem, eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine könnte Neubestellungen dämpfen.

Rüstungswerte zählen am Montag zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Rheinmetall, Renk und Hensoldt verloren vorbörslich bereits jeweils mehr als fünf Prozent, während der Gesamtmarkt moderat im Plus lag. Anleger nehmen damit nach dem starken Lauf der Branche Gewinne mit: Seit Jahresbeginn legten Rheinmetall um 164 Prozent, Renk um 235 Prozent und Hensoldt um 147 Prozent zu. In den Kursen steckt viel Wachstumsfantasie, getragen von milliardenschweren Auftragsaussichten – vor allem aus Deutschland –, aber die Erwartungen lassen auch kaum Spielraum für Enttäuschungen.

Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick auf das für Freitag geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska. Dort soll über eine mögliche Friedenslösung im seit über drei Jahren andauernden Krieg beraten werden. NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte, man müsse "zur Kenntnis nehmen, dass Russland einen Teil des ukrainischen Territoriums kontrolliert" – eine faktische, aber keine politische Anerkennung. Er betonte zugleich, dass Sicherheitsgarantien für die Ukraine Teil jeder Vereinbarung sein müssten.

Parallel dazu fordern die europäischen Staats- und Regierungschefs in einer gemeinsamen Erklärung mehr Druck auf Moskau. Präsident Emmanuel Macron, Kanzler Friedrich Merz, Polens Regierungschef Donald Tusk, Premier Keir Starmer und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonten, nur ein Ansatz aus "aktiver Diplomatie, Unterstützung für die Ukraine und Druck auf die Russische Föderation" könne Erfolg haben. "Der Weg zum Frieden in der Ukraine kann nicht ohne die Ukraine beschlossen werden", hieß es weiter. Selenskyj bekräftigte, kein Abkommen zu akzeptieren, das den Verlust von Territorium oder Souveränität bedeute, und dankte den europäischen Verbündeten für ihre Unterstützung.

Die geopolitische Unsicherheit und die Aussicht auf mögliche Friedensverhandlungen verstärken damit den Druck auf die zuletzt hoch bewerteten Rüstungsaktien. Kurzfristig könnte dies die Rallye ausbremsen – auch wenn die langfristigen Auftragsbücher vieler Unternehmen weiterhin prall gefüllt sind.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



