    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rüstungs-Einbruch

    529 Aufrufe 529 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall, Renk & Hensoldt bluten vor Trump-Putin-Gipfel

    Vor dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin geraten deutsche Rüstungsaktien unter Druck. Anleger fürchten, dass Friedenssignale die milliardenschwere Auftragsfantasie trüben könnten.

    Für Sie zusammengefasst
    Rüstungs-Einbruch - Rheinmetall, Renk & Hensoldt bluten vor Trump-Putin-Gipfel
    Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air Force

    Rüstungswerte zählen am Montag zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Rheinmetall, Renk und Hensoldt verloren vorbörslich bereits jeweils mehr als fünf Prozent, während der Gesamtmarkt moderat im Plus lag. Anleger nehmen damit nach dem starken Lauf der Branche Gewinne mit: Seit Jahresbeginn legten Rheinmetall um 164 Prozent, Renk um 235 Prozent und Hensoldt um 147 Prozent zu. In den Kursen steckt viel Wachstumsfantasie, getragen von milliardenschweren Auftragsaussichten – vor allem aus Deutschland –, aber die Erwartungen lassen auch kaum Spielraum für Enttäuschungen.

    Bereits vergangene Woche hatten schwächer als erwartete Quartalszahlen von Rheinmetall für Ernüchterung gesorgt. Umsatz und operatives Ergebnis blieben hinter den Prognosen zurück, ein schleppender Auftragseingang inmitten des Rüstungsbooms wurde als Warnsignal gewertet. Marktanalyst Jens Klatt von XTB warnte zudem, eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine könnte Neubestellungen dämpfen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hensoldt AG!
    Long
    75,23€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 9,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    92,59€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 9,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick auf das für Freitag geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska. Dort soll über eine mögliche Friedenslösung im seit über drei Jahren andauernden Krieg beraten werden. NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte, man müsse "zur Kenntnis nehmen, dass Russland einen Teil des ukrainischen Territoriums kontrolliert" – eine faktische, aber keine politische Anerkennung. Er betonte zugleich, dass Sicherheitsgarantien für die Ukraine Teil jeder Vereinbarung sein müssten.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Parallel dazu fordern die europäischen Staats- und Regierungschefs in einer gemeinsamen Erklärung mehr Druck auf Moskau. Präsident Emmanuel Macron, Kanzler Friedrich Merz, Polens Regierungschef Donald Tusk, Premier Keir Starmer und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonten, nur ein Ansatz aus "aktiver Diplomatie, Unterstützung für die Ukraine und Druck auf die Russische Föderation" könne Erfolg haben. "Der Weg zum Frieden in der Ukraine kann nicht ohne die Ukraine beschlossen werden", hieß es weiter. Selenskyj bekräftigte, kein Abkommen zu akzeptieren, das den Verlust von Territorium oder Souveränität bedeute, und dankte den europäischen Verbündeten für ihre Unterstützung.

    Die geopolitische Unsicherheit und die Aussicht auf mögliche Friedensverhandlungen verstärken damit den Druck auf die zuletzt hoch bewerteten Rüstungsaktien. Kurzfristig könnte dies die Rallye ausbremsen – auch wenn die langfristigen Auftragsbücher vieler Unternehmen weiterhin prall gefüllt sind.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rüstungs-Einbruch Rheinmetall, Renk & Hensoldt bluten vor Trump-Putin-Gipfel Vor dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin geraten deutsche Rüstungsaktien unter Druck. Anleger fürchten, dass Friedenssignale die milliardenschwere Auftragsfantasie trüben könnten.