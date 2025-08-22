Ihre wichtigsten Termine
Heute: Frische Konjunkturdaten aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 8/25
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 7/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 7/25
08:00 Uhr, Deutschland: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2025
08:00 Uhr, Deutschland: Privatkonsum Q2/25
08:00 Uhr, Deutschland: Staatsausgaben Q2/25
08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 8/25
08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 8/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 22.08.2025
|Zeit
|Land
|Relev.
|Termin
|00:15
|USA
|Fed's Collins speech
|01:01
|GBR
|Gfk Verbrauchervertrauen
|01:30
|JPN
|Nationaler VPI ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
|01:30
|JPN
|Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
|01:30
|JPN
|Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
|02:00
|USA
|Jackson Hole Symposium
|08:00
|DEU
|Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
|08:00
|DEU
|Gross Domestic Product w.d.a (YoY)
|08:00
|DEU
|Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
|14:30
|CAN
|Einzelhandelsumsätze (Monat)
|14:30
|CAN
|Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
|16:00
|USA
|Fed-Chef Powell spricht
