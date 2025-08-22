    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Ihre wichtigsten Termine

    Heute: Frische Konjunkturdaten aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute: Frische Konjunkturdaten aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien!
    Foto: Christian Charisius - dpa

    Konjunkturdaten

    01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 8/25
    01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 7/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 7/25
    08:00 Uhr, Deutschland: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2025
    08:00 Uhr, Deutschland: Privatkonsum Q2/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Staatsausgaben Q2/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 8/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 8/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 22.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:15USAUSAFed's Collins speech
    01:01GroßbritannienGBRGfk Verbrauchervertrauen
    01:30JapanJPNNationaler VPI ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    01:30JapanJPNNationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
    01:30JapanJPNNationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
    02:00USAUSAJackson Hole Symposium
    08:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUGross Domestic Product w.d.a (YoY)
    08:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze (Monat)
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    16:00USAUSAFed-Chef Powell spricht
