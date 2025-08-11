Lithiumbeben! Rohstoffmarkt im Ausnahmezustand

Anleger spekulieren, dass Peking im Rahmen seiner "Anti-Involutions"-Kampagne gegen Überkapazitäten weitere Projekte stoppen könnte. Die Aktie von Tianqi Lithium legte in Hongkong um bis zu 19 Prozent zu, Titel von Ganfeng Lithium um 21 Prozent. Auch australische Produzenten wie Liontown Resources (+25 Prozent) und Pilbara Minerals (+17 Prozent) profitierten. An der Guangzhou Futures Exchange stiegen Lithiumcarbonat-Futures um das Tageslimit von acht Prozent auf 80.560 Yuan pro Tonne.

Lithiumpreise und -aktien sind am Montag sprunghaft gestiegen, nachdem der weltgrößte Batteriehersteller CATL die vorübergehende Schließung seiner Lithiummine in Jianxiawo in der Provinz Jiangxi bestätigt hat. Bloomberg zufolge ruht der Betrieb für mindestens drei Monate, nachdem die Bergbaulizenz am 9. August abgelaufen war. Die Mine gilt als größte in Chinas Lithium-Zentrum Yichun und trägt laut Bank of America rund sechs Prozent zur weltweiten Produktion bei.

"Ich denke, dass dies kurzfristig einen sehr starken Anstieg des Lithiumpreises bedeuten wird", sagte Matty Zhao von der Bank of America. CATL erklärte, man bemühe sich um eine Lizenzverlängerung und erwarte "keine nennenswerten Auswirkungen auf die Batterieproduktion". Eugene Hsiao von Macquarie Capital betonte, die größere Frage sei, "ob es zu einer Verknappung der Kapazitäten in der gesamten Lithium-Lieferkette kommen wird".

Die Schließung könnte Teil einer strategischen Neuordnung sein. Citigroup-Analysten sehen darin einen Schritt, um sicherzustellen, "dass Lithium auf angemessene und vorschriftsmäßige Weise abgebaut und gewonnen wird". In der Region sollen Behörden acht weitere Bergbauunternehmen zu einer umfassenden Reserven-Prüfung aufgefordert haben.

Trotz des derzeitigen Überangebots, das durch schwächere E-Auto-Nachfrage und den Abbau von US-Subventionen unter Präsident Trump verstärkt wird, könnte eine Ausweitung der Beschränkungen laut Analyst Zhang Weixin "den Lithiumpreis noch weiter steigen lassen".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



