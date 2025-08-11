Jost Werke verkauft Kranegeschäft an Mutares - Prognose wird angepasst

Die permanenten Quatsch-Vergleiche mit Wirecard, egal ob von selbsternannten Börsenexperten oder Foristen, kann ich auch nicht mehr hören.

Das sieht doch selbst der Blindeste auf den ersten Blick, wenn (falls) er die BAFIN Meldung gelesen hat und nur minimalste Buchhaltungskenntnisse besitzt, um was es hier geht.

Wer das nicht drauf hat, möge bitte schweigen.

Und NEIN, Laumann ist kein Agent des russischen Militärgeheimdienstes, der Bankbestätigungen aus Manila fälschen oder Geldwäsche über Mauritius betreiben muß.





Ab hier nur für Leute, die sich noch für Details interessieren.

Es geht um 2 Themen im GB 2023





1.Bafin geht Hinweisen nach, wobei Forderungen an verbundene Unternehmen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr fehlerhaft sein könnten. Der vermutete Fehler besteht darin, daß sie nicht, wie erforderlich, separat vermerkt wurden.

Mutares erklärt, daß diese Forderungen alle innerhalb eines Jahres fällig wären, jedoch ein Teil aufgrund der Finanzlage einiger Unternehmen erst später vereinnahmt werden können. (In Summe geht es angeblich um 203Mio€.)

Ob hierzu Details ausgewiesen werden müssen wird Prüfungsgegenstand.





2.Möglicherweise fehlerhafte Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht. Die BAFIN bezieht sich darauf daß im Prognosebericht nur Ertrags kennzahlen enthalten sind und keine Aussagen zur Vermögens - und Finanz lage.

Mutares verweist auf das mit Unsicherheiten behaftete Geschäftsmodell und die Risikohinweise dazu im Geschäftsbericht und wertet das als ausreichend.

Ob sich die BAFIN dieser Meinung anschließen kann, ist offen.





Mutares erklärt glaubhaft: “Die Prüfung betrifft ausdrücklich keine Finanzkennzahlen der Gesellschaft aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und hat insbesondere keine Auswirkungen auf den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn.“

Da keine Korrekturen in der Bilanz und der G&V erforderlich werden ist selbst wenn die BAFIN die Berichte als fehlerhaft bezeichnen sollte, mit maximal einem geringen Bußgeld zu rechnen.

Die BAFIN muß dem nachgehen und das auch öffentlich berichten. Dazu sind sie verpflichtet. Daß diese Meldung eine derartige Resonanz bekommt, ist dem leider üblichen Übertreibungsjournalismus geschuldet, bis hin zu Horrorvergleichen für mehr Clicks.